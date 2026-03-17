ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડરે કહ્યું, અમેરિકાને હરાવવું છે

નવી દિલ્હીઃ અમેરિકા-ઇઝરાયેલ અને ઈરાન વચ્ચે ચાલી રહેલું યુદ્ધ હાલ સમાપ્ત થતું દેખાતું નથી. એક વરિષ્ઠ ઈરાની અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડર મોજતબા ખોમિનીએ વિદેશ નીતિ સંબંધિત બેઠકમાં કહ્યું છે કે હાલમાં શાંતિ માટે યોગ્ય સમય નથી. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલને હરાવવું અને તેમની પાસેથી વળતર મેળવવું જરૂરી છે.

તેમણે એ પણ જણાવ્યું હતું કે ઈરાનના નવા સુપ્રીમ લીડરે તણાવ ઘટાડવા અથવા અમેરિકા સાથે શાંતિ સ્થાપિત કરવા અંગેના પ્રસ્તાવો નકારી કાઢ્યા છે. તેમણે કહ્યું હતું કે બે મધ્યસ્થ દેશોએ ઈરાનના વિદેશ મંત્રાલયને મોકલેલા પ્રસ્તાવો પણ અસ્વીકાર કરવામાં આવ્યા છે.

શું મોજતબા વ્યક્તિગત રીતે બેઠકમાં હાજર હતા?

ઈરાની અધિકારીએ જણાવ્યું કે પોતાની પ્રથમ વિદેશ નીતિની બેઠકમાં મોજતબા ખોમિનીનો અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ સામે બદલો લેવા અંગેનું વલણ “ખૂબ કડક અને ગંભીર” હતું. જોકે અધિકારીએ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે તેઓ બેઠકમાં વ્યક્તિગત રીતે હાજર રહ્યા હતા કે નહીં.

ઈરાનના ટોચના અધિકારીઓ પર એરસ્ટ્રાઈક

ઇઝરાયેલી મિડિયાના દાવા અનુસાર તેની સેનાએ રાત્રે કરેલી એરસ્ટ્રાઈકમાં ઈરાનના સુરક્ષાપ્રમુખ અલી લારીજાનીને નિશાન બનાવ્યા. ઇઝરાયેલના સંરક્ષણ મંત્રી ઇઝરાયેલ કાટ્ઝે દાવો કર્યો છે કે ઈરાનના ટોચના સુરક્ષા અધિકારી અલી લારીજાની અને બાસિજ કમાન્ડર ઘોલમરેજા સુલેમાની રાત્રિ દરમિયાન થયેલા હવાઈ હુમલામાં માર્યા ગયા છે. જોકે ઈરાને હજુ સુધી આ અહેવાલો અંગે કોઈ સત્તાવાર પ્રતિક્રિયા આપી નથી.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR