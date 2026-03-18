PM મોદીએ UAEના રાષ્ટ્રપતિ સાથે કરી વાત

મધ્ય પૂર્વમાં વધી રહેલા તણાવ વચ્ચે ભારત અને યુએઈ વચ્ચેની કૂટનીતિક સક્રિયતા વધુ તેજ બની છે. આ પરિસ્થિતિમાં ભારતના પ્રધાનમંત્રી Narendra Modiએ યુનાઇટેડ અરબ એમિરેટ્સના રાષ્ટ્રપતિ Mohammed bin Zayed Al Nahyan સાથે મહત્વપૂર્ણ ટેલિફોનિક વાતચીત કરી હતી, જેમાં બંને દેશોના સંબંધો અને પ્રદેશની સુરક્ષા અંગે વિશેષ ચર્ચા કરવામાં આવી.
આ વાતચીત દરમિયાન Narendra Modiએ Eidના પવિત્ર અવસરને ધ્યાનમાં રાખીને Mohammed bin Zayed Al Nahyanને આગોતરી શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. બંને નેતાઓ વચ્ચે આ શુભેચ્છા સંદેશ સાથે મિત્રતા અને એકતા નો સંદેશ પણ સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળ્યો.
Spoke with my brother HH Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, President of the UAE and conveyed advance Eid greetings.
We discussed the current situation in West Asia. Reiterated India’s strong condemnation of all attacks on the UAE that have resulted in loss of innocent lives…
— Narendra Modi (@narendramodi) March 17, 2026
વાતચીત દરમિયાન પશ્ચિમ એશિયાની હાલની પરિસ્થિતિ પર પણ ગંભીર ચર્ચા થઈ હતી. ખાસ કરીને Strait of Hormuzમાં જહાજોની સુરક્ષિત અવરજવર એક મુખ્ય મુદ્દો રહ્યો હતો. બંને દેશોએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું કે આ મહત્વપૂર્ણ સમુદ્રી માર્ગ ખુલ્લો અને સુરક્ષિત રહે તે અત્યંત જરૂરી છે.
તાજેતરમાં યુએઈમાં થયેલા હુમલાઓ અંગે પણ Narendra Modiએ કડક શબ્દોમાં નિંદા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે આવા હુમલાઓમાં નિર્દોષ લોકોના જીવ જતા રહે છે અને મહત્વપૂર્ણ નાગરિક ઢાંચાને નુકસાન પહોંચે છે, જે કોઈપણ રીતે સ્વીકાર્ય નથી.
આ વાતચીત બાદ Narendra Modiએ સોશિયલ મીડિયા પર પણ માહિતી આપી હતી કે બંને દેશોએ મળીને પ્રદેશમાં શાંતિ અને સ્થિરતા જાળવવા માટે કામ કરવાની પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી છે. આ સાથે જ તેમણે જણાવ્યું કે વૈશ્વિક સ્તરે ઊર્જા સપ્લાય પર પડતા પ્રભાવને ધ્યાનમાં રાખીને પણ સહયોગ વધારવામાં આવશે.