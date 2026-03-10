સરકારે ઇંધણ સંકટને પહોંચી વળવા માટે કડક પગલાં લીધાં, LPG ઉત્પાદનમાં 10%નો વધારો

પશ્ચિમ એશિયામાં વધતા ભૂરાજકીય તણાવનો પ્રભાવ હવે વિશ્વભરના ઊર્જા બજારો પર દેખાવા લાગ્યો છે અને તેની અસર ભારત સુધી પણ પહોંચવાની શક્યતા વ્યક્ત થઈ રહી છે. ઈરાન, ઇઝરાયેલ અને અમેરિકા વચ્ચે ચાલી રહેલા સંઘર્ષને કારણે હોર્મુઝ જળમાર્ગની આસપાસની પરિસ્થિતિ અત્યંત સંવેદનશીલ બની ગઈ છે. આ જળમાર્ગ વૈશ્વિક ઊર્જા સપ્લાય માટે અત્યંત મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે અને ભારત તેની મોટી માત્રામાં LPG આયાત માટે આ માર્ગ પર નિર્ભર છે.
પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને ધ્યાનમાં રાખીને ભારત સરકાર સતર્ક બની ગઈ છે અને સંભવિત ઇંધણ સંકટને ટાળવા માટે અનેક પગલાં લેવા શરૂ કર્યા છે. પેટ્રોલિયમ અને કુદરતી ગેસ મંત્રી હરદીપ સિંહ પુરીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી સાથે મુલાકાત કરી અને દેશની ઊર્જા સુરક્ષા અંગે વિગતવાર ચર્ચા કરી. સરકારનું મુખ્ય ધ્યાન એ પર છે કે દેશની સામાન્ય જનતા અને વેપાર ક્ષેત્રને ગેસની અછતનો સામનો કરવો ન પડે.
તાજેતરના દિવસોમાં વ્યાવસાયિક ગેસ સિલિન્ડરોની અછત અંગે હોટેલ અને રેસ્ટોરન્ટ ઉદ્યોગમાં ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી હતી. ઘણા વેપારીઓને આશંકા હતી કે જો સપ્લાયમાં વિક્ષેપ આવશે તો તેમના વ્યવસાય પર ગંભીર અસર પડી શકે છે. જોકે હવે સરકારે આ મુદ્દે સ્પષ્ટતા કરી છે કે દેશમાં પેટ્રોલિયમ ઉત્પાદનોની કોઈ અછત નથી અને પુરવઠા વ્યવસ્થાને વધુ મજબૂત બનાવવામાં આવી રહી છે.
સરકાર દ્વારા વ્યાવસાયિક ગ્રાહકોની સમસ્યાઓને સમજવા અને ઝડપી ઉકેલ લાવવા માટે એક ત્રણ સભ્યોની વિશેષ સમિતિની રચના કરવામાં આવી છે. આ સમિતિમાં ઇન્ડિયન ઓઇલ કોર્પોરેશન, હિંદુસ્તાન પેટ્રોલિયમ અને ભારત પેટ્રોલિયમના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટરોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ સમિતિ રેસ્ટોરન્ટ અને હોટેલ એસોસિએશનો સાથે સીધી ચર્ચા કરીને તેમની વાસ્તવિક જરૂરિયાતો સમજશે અને સપ્લાયને અનુરૂપ રીતે પ્રાથમિકતા આપશે.
સરકારની નવી વ્યૂહરચનાનો મહત્વપૂર્ણ ભાગ ઘરેલુ ઉત્પાદન વધારવાનો પણ છે. સપ્લાય ચેઇનને વધુ અસરકારક બનાવવા અને આયાત પરનો દબાણ ઘટાડવા માટે દેશમાં LPG ઉત્પાદન વધારવામાં આવ્યું છે. છેલ્લા કેટલાક દિવસોમાં ઘરેલુ LPG ઉત્પાદન લગભગ 10 ટકા સુધી વધારવામાં આવ્યું હોવાનું જણાવવામાં આવ્યું છે. આ પગલાથી સ્થાનિક બજારમાં પુરવઠાની સ્થિતિ વધુ સ્થિર બનવાની આશા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.