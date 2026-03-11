LPG બાદ હવે હવાઈ મુસાફરી થઈ ગઈ મોંઘી

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ અને યુદ્ધ જેવી પરિસ્થિતિઓનો પ્રભાવ હવે ભારતના સામાન્ય લોકોના જીવન પર સ્પષ્ટ રીતે જોવા મળી રહ્યો છે. રસોઈ ગેસના ભાવોમાં વધારો થયા પછી હવે હવાઈ મુસાફરી પણ મોંઘી બનવા લાગી છે. વધતા જેટ ઇંધણના ખર્ચને ધ્યાનમાં રાખીને Air Indiaએ પોતાના ફ્લાઇટ ટિકિટ પર ફ્યુઅલ સરચાર્જ વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે, જેના કારણે મુસાફરોને હવે વધુ ખર્ચ ચૂકવવો પડશે.
એરલાઇન કંપનીએ જણાવ્યું છે કે આ વધારાને તબક્કાવાર રીતે લાગુ કરવામાં આવશે. આ પગલું માત્ર આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ માટે જ નહીં પરંતુ દેશની અંદરની ઉડાનો માટે પણ લાગુ પડશે. વધતા ઇંધણ ખર્ચને કારણે એરલાઇન કંપનીઓ માટે ઓપરેશનલ ખર્ચ સંભાળવો મુશ્કેલ બનતો જઈ રહ્યો છે, જેના કારણે ટિકિટના ભાવે વધારો કરવો અનિવાર્ય બની ગયો છે.
એરલાઇન કંપનીના જણાવ્યા અનુસાર આ વધારો ફેઝ-1 અને ફેઝ-2ના માધ્યમથી અમલમાં મૂકવામાં આવી રહ્યો છે. નવા દરો મુજબ ભારતની ડોમેસ્ટિક ફ્લાઇટ્સ અને SAARC દેશોમાં જતી ઉડાનો માટે ટિકિટ લગભગ 399 રૂપિયા સુધી મોંઘી થઈ શકે છે. આ ઉપરાંત પશ્ચિમ એશિયા, દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા અને આફ્રિકા તરફ જતી આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સમાં ફ્યુઅલ સરચાર્જમાં વધુ વધારો કરવામાં આવ્યો છે.
માહિતી મુજબ પશ્ચિમ એશિયા માટે ફ્લાઇટ્સ પર લગભગ 10 ડોલર સુધીનો વધારો કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે દક્ષિણ-પૂર્વ એશિયા માટે આશરે 20 ડોલર અને આફ્રિકા માટે 30 ડોલર સુધીનો વધારાનો સરચાર્જ લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. કંપનીનું કહેવું છે કે આ નિર્ણય વધતી ઇંધણની કિંમતોને કારણે લેવો પડ્યો છે.
તાજેતરના સમયમાં એવિએશન ટર્બાઇન ફ્યુઅલ, જેને ATF તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તેની કિંમતોમાં ભારે ઉછાળો નોંધાયો છે. વૈશ્વિક સ્તરે કાચા તેલના પુરવઠામાં અવરોધ સર્જાતા જેટ ઇંધણની ઉપલબ્ધતા પર પણ અસર પડી રહી છે. આ કારણે એરલાઇન ઉદ્યોગ પર ખર્ચનો ભાર વધુ વધ્યો છે.