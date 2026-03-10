ઈરાને ટ્રમ્પને આપી ખુલ્લેઆમ ધમકી

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા તણાવ વચ્ચે ઈરાન અને અમેરિકા વચ્ચેનો સંઘર્ષ વધુ ગંભીર બનતો જઈ રહ્યો છે. બંને દેશો વચ્ચે સૈન્ય કાર્યવાહી ઉપરાંત હવે રાજનૈતિક અને શબ્દીય હુમલાઓ પણ તેજ બની ગયા છે. તાજેતરમાં ઈરાનના એક ઉચ્ચ સુરક્ષા અધિકારીએ અમેરિકાના પૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને ખુલ્લી ચેતવણી આપી છે, જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય રાજનીતિમાં ફરી એકવાર ચર્ચા શરૂ થઈ ગઈ છે.
મીડિયા રિપોર્ટ્સ મુજબ ઈરાનના એક ટોચના સુરક્ષા અધિકારીએ કહ્યું છે કે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે સાવચેત રહેવું જોઈએ, નહીં તો પરિસ્થિતિ એવી બની શકે છે કે તેઓ પોતે જ જોખમમાં આવી જાય. આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે અમેરિકા અને ઈઝરાયેલ દ્વારા ઈરાનના કેટલાક સૈન્ય ઠિકાણાઓ પર હુમલાઓ કરવામાં આવ્યા હોવાના અહેવાલો સામે આવ્યા છે અને તેના જવાબમાં તેહરાન તરફથી પણ કડક પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી રહી છે.
આ સમગ્ર પરિસ્થિતિને કારણે પશ્ચિમ એશિયામાં તણાવ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો છે. ઈરાને સ્પષ્ટ શબ્દોમાં જણાવ્યું છે કે જો અમેરિકા પોતાની સૈન્ય કાર્યવાહી ચાલુ રાખશે તો તેને ગંભીર પરિણામોનો સામનો કરવો પડી શકે છે. ઈરાનના નેતાઓએ જણાવ્યું છે કે તેઓ પોતાની સુરક્ષા અને સ્વાભિમાન માટે કોઈપણ પગલું ભરવામાં પાછળ નહીં પડે.
આ દરમિયાન ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે પણ ઈરાનને લઈને કડક નિવેદન આપ્યું હતું. તેમણે કહ્યું હતું કે ઈરાન વિરુદ્ધ ચાલી રહેલું સંઘર્ષ કદાચ લાંબું નહીં ચાલે, પરંતુ જો ઈરાન વૈશ્વિક તેલ પુરવઠાને અવરોધે છે તો સ્થિતિ વધુ ગંભીર બની શકે છે. ટ્રમ્પે અમેરિકાના રાજકીય નેતાઓ સાથેની બેઠક દરમિયાન જણાવ્યું હતું કે પશ્ચિમ એશિયામાં અમેરિકી હાજરીનો હેતુ કેટલીક ખતરનાક શક્તિઓને નિયંત્રણમાં લાવવાનો છે.