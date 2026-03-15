યુદ્ધ વચ્ચે ઈરાનનો અમેરિકા પર 9/11 જેવો બીજો હુમલો કરવાનો દાવો

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા વધતા યુદ્ધ તણાવ વચ્ચે ઈરાન તરફથી એક ચોંકાવનારો દાવો સામે આવ્યો છે. ઈરાનના વરિષ્ઠ નેતા અને પ્રભાવશાળી રાજકીય સલાહકાર Ali Larijaniએ દાવો કર્યો છે કે અમેરિકા સામે 9/11 જેવી બીજી મોટી આતંકી ઘટના સર્જવાનો કોઈ ષડયંત્ર રચાઈ રહ્યો હોવાની ચર્ચા સાંભળવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું કે આવી ઘટના બાદ તેનું દોષારોપણ ઈરાન પર મૂકવાની યોજના પણ બની શકે છે.
આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે Iran અને United States વચ્ચે તણાવ ખૂબ જ વધી ગયો છે. પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા સંઘર્ષ દરમિયાન અમેરિકા અને તેના સાથી દેશો તરફથી સૈન્ય કાર્યવાહી વધી રહી છે, જ્યારે ઈરાન પણ તેના જવાબમાં સતત પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યું છે.
ઈરાનના પૂર્વ સર્વોચ્ચ નેતા Ali Khameneiના મુખ્ય સલાહકાર તરીકે કામ કરેલા અલી લારીજાની એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પોતાના નિવેદનમાં કહ્યું કે તેમને માહિતી મળી છે કે કથિત રીતે Jeffrey Epstein સાથે જોડાયેલા કેટલાક લોકો મળીને અમેરિકા પર 9/11 જેવી ઘટના સર્જવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. તેમનો આરોપ છે કે આવી ઘટના પછી ઈરાનને જવાબદાર ઠેરવવાની યોજના હોઈ શકે છે.
લારીજાની એ સ્પષ્ટ કર્યું કે ઈરાન મૂળભૂત રીતે કોઈ પણ પ્રકારના આતંકવાદી કૃત્યોનો વિરોધ કરે છે અને અમેરિકન જનતા સાથે તેનો કોઈ વ્યક્તિગત સંઘર્ષ નથી. તેમના જણાવ્યા અનુસાર જો આવી કોઈ ઘટના બને તો તે એક મોટા રાજકીય ષડયંત્રનો ભાગ હોઈ શકે છે.
પશ્ચિમ એશિયામાં હાલ ચાલી રહેલી લડાઈએ સમગ્ર વિશ્વનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે. Israel અને Iran વચ્ચે વધતા તણાવમાં અમેરિકા પણ સક્રિય રીતે સામેલ છે. સૈન્ય નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે આ સંઘર્ષ લાંબો ચાલી શકે છે અને તેની અસર વૈશ્વિક રાજનીતિ પર પણ પડી શકે છે.