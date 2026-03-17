ઈરાન યુદ્ધ પછી ક્યુબા પર હુમલો કરશે અમેરિકા

વિશ્વ રાજનીતિમાં ફરી એકવાર તણાવ વધતો જોવા મળી રહ્યો છે. Donald Trumpએ તાજેતરમાં આપેલા નિવેદનમાં જણાવ્યું છે કે Iran સાથે ચાલતા સંઘર્ષ પૂર્ણ થયા બાદ United Statesનું ધ્યાન Cuba તરફ વળી શકે છે. ટ્રમ્પે સંકેત આપ્યો કે અમેરિકા ક્યુબા સાથે સમજૂતી કરી શકે છે, પરંતુ જો જરૂર પડશે તો કડક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવી શકે છે. તેમના આ નિવેદન બાદ આંતરરાષ્ટ્રીય રાજકીય વર્તુળોમાં નવી ચર્ચાઓ શરૂ થઈ ગઈ છે.
માહિતી મુજબ Donald Trumpએ આ વાત એર ફોર્સ વન વિમાનમાં પત્રકારો સાથે વાતચીત દરમિયાન કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું કે હાલ અમેરિકાનું મુખ્ય ધ્યાન Iran સાથે ચાલી રહેલા સંઘર્ષ પર છે, પરંતુ આ મુદ્દો સમાપ્ત થયા પછી ક્યુબા સાથે સંબંધિત પરિસ્થિતિ પર વિચાર કરવામાં આવશે. ટ્રમ્પના શબ્દોમાં, ક્યુબા સાથે સમજૂતી થવાની શક્યતા પણ છે, પરંતુ જો આવું ન થાય તો અમેરિકા જરૂરી પગલાં લેવા તૈયાર છે.
ટ્રમ્પે એ પણ જણાવ્યું કે ક્યુબા હાલમાં અમેરિકા સાથે વાતચીત કરવા ઇચ્છુક દેખાઈ રહ્યું છે. તેમના મુજબ બંને દેશો વચ્ચે ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને શક્ય છે કે નજીકના સમયમાં કોઈ સમજૂતી થઈ શકે. જો કે તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તમામ વિકલ્પો ખુલ્લા છે અને પરિસ્થિતિ મુજબ અમેરિકા પોતાનો નિર્ણય કરશે.
આ નિવેદન ખાસ કરીને ત્યારે આવ્યું છે જ્યારે Cubaમાં તાજેતરમાં આંતરિક અસંતોષ અને પ્રદર્શનોએ રાજકીય પરિસ્થિતિને વધુ તંગ બનાવી દીધી છે. વીજળી કાપને લઈને લોકો રસ્તા પર ઉતરી આવ્યા હતા અને અનેક વિસ્તારોમાં વિરોધ પ્રદર્શન થયા હતા. કેટલાક સ્થળોએ પ્રદર્શન હિંસક બનતા પરિસ્થિતિ વધુ ગંભીર બની ગઈ હતી.
સ્થાનિક મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર ગુસ્સે ભરાયેલા પ્રદર્શનકારોએ કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીના કચેરી પર પણ હુમલો કર્યો હતો. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયેલા વિડિઓમાં લોકો ઇમારતોની બારીઓ પર પથ્થર ફેંકતા જોવા મળ્યા હતા. પ્રદર્શન દરમિયાન લોકો સ્વતંત્રતાના નારા લગાવતા પણ જોવા મળ્યા હતા, જે દેશની અંદરની અસંતોષની સ્થિતિ દર્શાવે છે.