બંગાળ, આસામ, તમિલનાડુ, કેરળ, પુડુચેરીની વિધાનસભા ચૂંટણી તારીખોની જાહેરાત

દેશના રાજકીય પરિસ્થિતિમાં મહત્વપૂર્ણ ગણાતી પાંચ રાજ્યોની વિધાનસભા ચૂંટણીઓ અંગે Election Commission of India દ્વારા મહત્વપૂર્ણ જાહેરાત કરવામાં આવી છે. દિલ્હી ખાતે યોજાયેલી પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન ચૂંટણી પંચે વેસ્ટ બેંગાલ, તમિલ નાડું, કેરળ, આસામ, પુડુચેરીમાં યોજાનારી વિધાનસભા ચૂંટણીઓનું સમયપત્રક જાહેર કર્યું છે. આગામી મહિનાઓમાં યોજાનારી આ ચૂંટણીઓને લઈને દેશભરના રાજકીય પક્ષોમાં ભારે ચહલપહલ જોવા મળી રહી છે.
ચૂંટણી મતદાન તારીખ
- પશ્ચિમ બંગાળ – પ્રથમ ચરણ – 23 એપ્રિલ / બીજા ચરણ – 29 એપ્રિલ
- તમિલનાડું – 23 એપ્રિલ
- કેરળ – 9 એપ્રિલ
- આસામ – 9 એપ્રિલ
- પુડ્ડુચેરી – 9 એપ્રિલ
ચૂંટણી પરિણામ તારીખ
- પશ્ચિમ બંગાળ – 4 મે
- તમિલનાડું – 4 મે
- કેરળ – 4 મે
- આસામ – 4 મે
- પુડ્ડુચેરી – 4 મે
ચૂંટણી પંચે જણાવ્યું છે કે આ પાંચેય વિધાનસભાઓનો કાર્યકાળ મે મહિનામાં પૂર્ણ થવાનો છે. સંવિધાનિક પ્રક્રિયાને અનુસરીને સમયસર નવી સરકારો રચાઈ શકે તે માટે ચૂંટણી પ્રક્રિયા શરૂ કરવામાં આવી રહી છે. ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓએ કહ્યું કે તમામ તૈયારીઓ પૂર્ણ કરવામાં આવી રહી છે અને ચૂંટણી પ્રક્રિયા પારદર્શક અને નિષ્પક્ષ રીતે યોજાશે.
દિલ્હીમાં યોજાયેલી આ મહત્વપૂર્ણ પ્રેસ કોન્ફરન્સને Gyanesh Kumarએ સંબોધી હતી. તેમની સાથે ચૂંટણી કમિશનરો Sukhbir Singh Sandhu અને Vivek Joshi પણ હાજર રહ્યા હતા. તેમણે જણાવ્યું હતું કે પાંચેય રાજ્યોમાં મતદાન પ્રક્રિયા સુચારૂ રીતે પૂર્ણ થાય તે માટે સુરક્ષા વ્યવસ્થાઓ અને પ્રશાસનિક તૈયારીઓ અંગે વિશેષ આયોજન કરવામાં આવ્યું છે.
ચૂંટણી પંચના જણાવ્યા અનુસાર આ ચૂંટણીઓ રાજકીય રીતે ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવી રહી છે. ખાસ કરીને West Bengalમાં ચૂંટણી હંમેશા ભારે રાજકીય સ્પર્ધા અને ચર્ચાનું કેન્દ્ર રહે છે. અગાઉ 2021ની વિધાનસભા ચૂંટણી અહીં આઠ તબક્કામાં યોજાઈ હતી, જે દેશની સૌથી લાંબી ચૂંટણી પ્રક્રિયાઓમાંથી એક હતી.
આગામી ચૂંટણીઓ માટે પણ ચૂંટણી પંચે સુરક્ષા, લોજિસ્ટિક્સ અને મતદાન મશીનોની વ્યવસ્થા અંગે વિસ્તૃત આયોજન કર્યું છે. અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે મતદાન કેન્દ્રો પર મતદારોને સુવિધા મળે તે માટે ખાસ વ્યવસ્થાઓ કરવામાં આવશે.
વિભાગીય માહિતી અનુસાર અગાઉની વિધાનસભાઓનો કાર્યકાળ અલગ અલગ તારીખે પૂર્ણ થવાનો છે. West Bengal વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 7 મે સુધી છે, જ્યારે Tamil Nadu વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 10 મેના રોજ પૂર્ણ થશે. આ સાથે Assam વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 20 મે સુધી છે અને Kerala વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 23 મે સુધી રહેશે.
બીજી તરફ કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ Puducherryની વિધાનસભાનો કાર્યકાળ 15 જૂનના રોજ પૂર્ણ થવાનો છે. આ કારણે ચૂંટણી પંચે સમયસર ચૂંટણી યોજીને નવી સરકાર રચવાની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.
ચૂંટણી પંચના અધિકારીઓએ જણાવ્યું છે કે મતદાન દરમિયાન કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે કેન્દ્ર અને રાજ્ય સુરક્ષા દળોની તૈનાતી કરવામાં આવશે. સાથે સાથે ઇલેક્ટ્રોનિક મતદાન મશીનો અને મતદાર યાદી સંબંધિત તમામ તકનિકી વ્યવસ્થાઓ પણ તૈયાર રાખવામાં આવી છે.
રાજકીય વિશ્લેષકોના મતે આ પાંચ રાજ્યોની ચૂંટણી દેશના રાજકીય દૃશ્ય પર મોટો પ્રભાવ પાડી શકે છે. ખાસ કરીને દક્ષિણ અને પૂર્વ ભારતના રાજકીય સમીકરણો આ ચૂંટણી બાદ બદલાઈ શકે છે.
ચૂંટણી પંચે મતદારોને પણ અપીલ કરી છે કે તેઓ મોટી સંખ્યામાં મતદાનમાં ભાગ લે અને લોકશાહી પ્રક્રિયાને મજબૂત બનાવે.