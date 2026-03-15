1 એપ્રિલથી FASTag વાર્ષિક પાસ થશે વધુ મોંઘા

દેશભરમાં રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગો પર મુસાફરી કરનારા લાખો વાહનચાલકો માટે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સામે આવ્યા છે. સરકારે FASTag એન્યુઅલ પાસના શુલ્કમાં વધારો કરવાની જાહેરાત કરી છે. નવા નિયમો મુજબ 1 એપ્રિલ 2026થી આ પાસ માટે ચૂકવવાની રકમમાં વધારો થશે, જેના કારણે ખાનગી વાહન માલિકોને અગાઉ કરતા થોડો વધુ ખર્ચ કરવો પડશે.
માહિતી મુજબ રાષ્ટ્રીય માર્ગો પર ટોલ વસૂલાતની વ્યવસ્થા સંચાલિત કરતી સંસ્થા National Highways Authority of Indiaએ FASTag એન્યુઅલ પાસની ફી વધારવાનો નિર્ણય કર્યો છે. અત્યાર સુધી આ પાસ માટે 3,000 રૂપિયા ચૂકવવા પડતા હતા, પરંતુ હવે તેની કિંમત વધારીને 3,075 રૂપિયા કરવામાં આવી છે. એટલે કે વાહન માલિકોને હવે આ સુવિધા મેળવવા માટે 75 રૂપિયા વધુ ચૂકવવા પડશે.
આ નવી દરરચના આગામી નાણાકીય વર્ષ 2026-27થી અમલમાં આવશે. અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ આ ફેરફાર રાષ્ટ્રીય રાજમાર્ગ ફી નિયમો અનુસાર કરવામાં આવ્યો છે. દર વર્ષે ટોલ સિસ્ટમ અને હાઈવે ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની જાળવણી માટે દરોની સમીક્ષા કરવામાં આવે છે અને તે આધારે ફેરફાર કરવામાં આવે છે.
FASTag એન્યુઅલ પાસ ખાસ કરીને ખાનગી અથવા નોન-કમર્શિયલ વાહનો માટે ઉપલબ્ધ છે. તેમાં કાર, જીપ અને વેન જેવા વાહનોનો સમાવેશ થાય છે. જે વાહનમાં માન્ય FASTag લગાવવામાં આવ્યો હોય તે વાહન માલિકો આ યોજના હેઠળ લાભ લઈ શકે છે.
આ પાસનો સૌથી મોટો ફાયદો એ છે કે વાહનચાલકોને વારંવાર ટોલ ચૂકવવાની ઝંઝટમાંથી રાહત મળે છે. એકવાર એન્યુઅલ પાસ ખરીદ્યા પછી વાહન માલિક એક વર્ષ સુધી અથવા વધુમાં વધુ 200 વખત ટોલ પ્લાઝા પાર કરી શકે છે. જેમાંથી જે મર્યાદા પહેલા પૂર્ણ થાય તે આધારે પાસની માન્યતા સમાપ્ત થાય છે.
દેશમાં ટોલ કલેક્શનને સરળ બનાવવા માટે FASTag સિસ્ટમને ખૂબ પ્રોત્સાહન આપવામાં આવ્યું છે. ડિજિટલ ટોલ ચુકવણી પ્રણાલી દ્વારા ટ્રાફિક ઘટાડવામાં, સમય બચાવવામાં અને પારદર્શિતા વધારવામાં મદદ મળી રહી છે.