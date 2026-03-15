મૃત્યુની અફવાઓ વચ્ચે બેન્જામિન નેતન્યાહૂ કોફી પીતા જોવા મળ્યા

પશ્ચિમ એશિયામાં ચાલી રહેલા યુદ્ધ અને વધતા તણાવ વચ્ચે ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન વિશે સોશિયલ મીડિયા પર ફેલાયેલી અફવાઓએ ચર્ચા જગાવી હતી. ઘણા સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એવી ખોટી માહિતી વાયરલ થઈ રહી હતી કે ઇઝરાયલના વડાપ્રધાનનું અવસાન થઈ ગયું છે. જોકે આ તમામ અફવાઓને ખોટી સાબિત કરતાં ઇઝરાયલના વડાપ્રધાન Benjamin Netanyahuએ પોતાનો એક વીડિયો શેર કરીને સ્પષ્ટતા કરી છે કે તેઓ સંપૂર્ણ રીતે સુરક્ષિત છે.
વાયરલ થયેલા નવા વીડિયોમાં Benjamin Netanyahu એક કાફેમાં બેઠા જોવા મળે છે અને આરામથી કોફી પીતા નજરે પડે છે. વીડિયોમાં તેઓ મજાકિયા અંદાજમાં કહે છે કે સોશિયલ મીડિયા પર કેટલાક લોકો કહી રહ્યા છે કે “બીબી” હવે જીવતા નથી. ‘બીબી’ તેમનું લોકપ્રિય ઉપનામ છે. આ વાત કહેતાં તેઓ કેમેરા સામે પોતાના હાથ બતાવે છે અને કહે છે કે લોકો તેમની આંગળીઓ પણ ગણી શકે છે.
આ અફવાઓની શરૂઆત એક બીજા વીડિયોથી થઈ હતી જે તેમણે પોતાના X એકાઉન્ટ પર શેર કર્યો હતો. આ વીડિયોમાં તેઓ ઇરાન સાથે ચાલી રહેલા યુદ્ધ મુદ્દે પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધિત કરતા જોવા મળ્યા હતા. કેટલાક સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સે દાવો કર્યો હતો કે વીડિયોમાં તેમના હાથમાં છ આંગળીઓ દેખાઈ રહી છે, જેના કારણે કેટલાક લોકોએ તેને આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સથી બનાવેલો વીડિયો હોવાની અટકળો પણ લગાવી હતી.
પરંતુ નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે વીડિયોમાં દેખાતું વધારાનું માંસનું ટુકડું કેટલાક લોકો દ્વારા ભૂલથી છઠ્ઠી આંગળી તરીકે સમજવામાં આવ્યું હતું. આ કારણે સોશિયલ મીડિયા પર અફવાઓ ઝડપથી ફેલાઈ ગઈ હતી. ત્યારબાદ નવા વીડિયોથી આ તમામ દાવાઓને ખોટા સાબિત કરવામાં આવ્યા છે.
નવા વીડિયોમાં વડાપ્રધાન કહે છે કે તેમને કોફી ખૂબ પસંદ છે અને પોતાના દેશના લોકો પ્રત્યે પણ એટલો જ પ્રેમ છે. તેમણે આ મુશ્કેલ સમયમાં ઇઝરાયલના નાગરિકોની હિંમત અને ધીરજની પ્રશંસા કરી. તેમના કહેવા મુજબ દેશના લોકોની આ જ શક્તિ સરકાર, સેનાબળો અને ગુપ્તચર એજન્સીઓને પ્રેરણા આપે છે.