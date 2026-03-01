અમેરિકા-ઇઝરાયલી હવાઈ હુમલામાં ઈરાની ગર્લ્સ સ્કૂલ તબાહ, 85 વિદ્યાર્થીઓના મોત

મિડલ ઈસ્ટમાં વધતા સૈનિક તણાવ વચ્ચે એક અત્યંત દુઃખદ ઘટના સામે આવી છે. અમેરિકા અને ઇઝરાયેલ દ્વારા ઈરાન પર કરવામાં આવેલી તાજી એરસ્ટ્રાઈક દરમિયાન દક્ષિણ ઈરાનમાં આવેલી એક ગર્લ્સ સ્કૂલ નિશાન બની હોવાનું અહેવાલોમાં સામે આવ્યું છે. ઈરાનની સરકારી સમાચાર એજન્સી Islamic Republic News Agencyના હવાલાથી જણાવાયું છે કે હોર્મોઝગાન પ્રાંતના મિનાબ શહેરમાં આવેલા ગર્લ્સ સ્કૂલ પર થયેલા હવાઈ હુમલામાં 85 વિદ્યાર્થીનીઓના મોત થયા છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર વિસ્તારમાં શોકની લાગણી ફેલાવી છે.
ઈઝરાયેલના રક્ષા મંત્રીએ હુમલાની પુષ્ટિ કરતા જણાવ્યું કે આ કાર્યવાહી ઈરાનની વધતી ખતરનાક પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે કરવામાં આવી છે. તેમણે કહ્યું કે ઈરાન તરફથી મળતા ખતરા સામે સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે આ પ્રકારના સૈનિક પગલાં અનિવાર્ય બની ગયા છે. જોકે, ગર્લ્સ સ્કૂલ પર હુમલાની માહિતી સામે આવતા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ચિંતા વ્યક્ત થઈ રહી છે.
ઈરાનની સર્વોચ્ચ રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા પરિષદે એક નિવેદનમાં દાવો કર્યો છે કે આજે સવારે અમેરિકા અને ઝાયોનિસ્ટ શાસન મળીને દેશના અનેક સ્થળોએ હવાઈ હુમલા કર્યા. પરિષદે જણાવ્યું કે દુશ્મનને લાગે છે કે આવી કાર્યવાહીથી ઈરાની જનતા દબાણમાં આવી જશે, પરંતુ દેશની જનતા મજબૂત છે અને આ પ્રકારની ધમકીઓથી ગભરાશે નહીં. નિવેદનમાં ઉમેરાયું કે દેશની સશસ્ત્ર સેનાઓએ તરત જ જવાબી કાર્યવાહી શરૂ કરી છે.
હુમલો તાજેતરના સૈનિક અભિયાન દરમિયાન થયો હોવાનું કહેવાય છે. મિનાબ શહેરમાં આવેલા આ ગર્લ્સ સ્કૂલ પર મિસાઇલ અથવા એરસ્ટ્રાઈક દ્વારા નિશાન સાધવામાં આવ્યું હતું. સ્થાનિક સ્તરે બચાવ કામગીરી હાથ ધરાઈ છે અને ઘાયલોને નજીકની હોસ્પિટલોમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે. 85 વિદ્યાર્થીનીઓના મોતની પુષ્ટિ થતા સમગ્ર પ્રાંતમાં શોકનું માહોલ છે.
સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા નિવેદનમાં લોકોને શાંતિ જાળવવાની અપીલ કરવામાં આવી છે. જરૂરી સામાન અને સેવાઓની પૂરતી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હોવાનો વિશ્વાસ અપાયો છે. એહતિયાતના ભાગરૂપે આગામી સૂચના સુધી તમામ સ્કૂલ અને યુનિવર્સિટીઓ બંધ રાખવાની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. બેન્કો પોતાની સેવાઓ ચાલુ રાખશે જ્યારે સરકારી કચેરીઓ 50 ટકા સ્ટાફ સાથે કાર્યરત રહેશે.
આ હુમલાએ આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયમાં ગંભીર પ્રશ્નો ઊભા કર્યા છે. નાગરિક વિસ્તારો અને શૈક્ષણિક સંસ્થાઓને નિશાન બનાવવાના મુદ્દે વૈશ્વિક સ્તરે ચર્ચા તેજ બની શકે છે. માનવાધિકાર સંગઠનો દ્વારા ઘટનાની સ્વતંત્ર તપાસની માંગ ઉઠી શકે છે. મિડલ ઈસ્ટમાં પહેલેથી જ તણાવપૂર્ણ પરિસ્થિતિ વચ્ચે આ ઘટના વધુ અસંતુલન સર્જી શકે છે.
મિડલ ઈસ્ટમાં ચાલી રહેલા યુદ્ધસમાન માહોલને કારણે હવાઈ હુમલાઓ અને જવાબી કાર્યવાહીનો સિલસિલો તેજ બન્યો છે. ઈરાન અને ઈઝરાયેલ વચ્ચેનો વિવાદ હવે ખુલ્લી સૈનિક ટકરાવમાં પરિવર્તિત થઈ રહ્યો છે. અમેરિકા દ્વારા સમર્થિત આ કાર્યવાહી પ્રદેશની સુરક્ષા અને સ્થિરતા માટે લાંબા ગાળાના પ્રભાવ પેદા કરી શકે છે.
આ ઘટનાની પૃષ્ઠભૂમિમાં રાજકીય, સૈનિક અને માનવીય પાસાઓનો સમાવેશ થાય છે. 85 નિર્દોષ વિદ્યાર્થીનીઓના મોતના અહેવાલો એ સમગ્ર વિશ્વને ઝંઝોડીને રાખ્યા છે. હાલ પરિસ્થિતિ અત્યંત સંવેદનશીલ છે અને બંને પક્ષોની આગામી ચાલ પર સૌની નજર ટકેલી છે.