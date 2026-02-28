આંધ્રપ્રદેશમાં ફટાકડા બનાવતી કંપનીમાં ભીષણ આગ લાગી, 18 લોકોના મોત

આંધ્ર પ્રદેશમાં શનિવારે એક હૃદયવિદારક દુર્ઘટનાએ સમગ્ર રાજ્યને શોકમાં મૂકી દીધું છે. Andhra Pradeshના Kakinada districtમાં આવેલી સૂર્યા શ્રી ફાયર વર્ક્સ નામની પટાખા બનાવતી યુનિટમાં ભીષણ વિસ્ફોટ બાદ આગ ફાટી નીકળી હતી. આ દુર્ઘટનામાં 18 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે અનેક લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થયા છે.
ઘટના સમયે યુનિટમાં લગભગ 20 મજૂરો કામ કરી રહ્યા હતા, જેમાંથી મોટાભાગની મહિલાઓ હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. વિસ્ફોટ એટલો જોરદાર હતો કે કેટલાક મૃતદેહો નજીકના ખેતરોમાં જઈને પડ્યા હતા. આગની જ્વાળાઓ અને ધડાકાના અવાજથી આસપાસના વિસ્તારોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો હતો. સ્થાનિક લોકો અને રાહત ટીમોએ તરત જ બચાવ કામગીરી શરૂ કરી, પરંતુ નુકસાન ઘણું મોટું હતું.
જિલ્લા કલેક્ટર અને મેજિસ્ટ્રેટ Sagili Shan Mohanએ 18 લોકોના મોતની પુષ્ટિ કરી છે. તેમણે જણાવ્યું કે અનેક ઘાયલોની હાલત ગંભીર છે અને તેમને નજીકની હોસ્પિટલો ખાતે દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. ડોક્ટરો દ્વારા સતત સારવાર આપવામાં આવી રહી છે.
આ દુર્ઘટનાની જાણ થતા જ રાજ્યના મુખ્યમંત્રી N. Chandrababu Naiduએ ઘટનાની ગહન સમીક્ષા કરી હતી. તેમણે અધિકારીઓ સાથે ફોન પર વાતચીત કરી અને દુર્ઘટનાના કારણો, બચાવ અને રાહત કામગીરી વિશે માહિતી મેળવી હતી. મુખ્યમંત્રીએ મોટી સંખ્યામાં પટાખા મજૂરોના મોત પર ઊંડો શોક વ્યક્ત કર્યો છે અને પ્રભાવિત પરિવારોને જરૂરી સહાય પૂરી પાડવા સૂચના આપી છે.