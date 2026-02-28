મનોદિવ્યાંગ લોકોનું ‘સ્પેશિયલ પરફોર્મન્સ ‘

અમદાવાદ: શહેરમાં દરરોજ શાળા, કોલેજ, સંસ્થાઓ અને સરકાર તરફથી અનેક કાર્યક્રમો થતા રહે છે. પરંતુ શહેરના ટાગોર હોલમાં સ્પેશિયલ લોકો માટેનો એક ‘સ્પેશિયલ’ કાર્યક્રમ યોજાઇ ગયો. મનોદિવ્યાંગ લોકોની એક સાથે 35 જેટલી શાળાઓએ એક સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું હતું. આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમમાં 35 જેટલી સંસ્થાઓના લોકોએ વિવિધ થીમ પર ડાન્સ પરફોર્મન્સ રજૂ કર્યુ. આ કાર્યક્રમના સહમંત્રી ભાવનાબહેન પંડ્યાએ ચિત્રલેખા.કોમને કહે છે, “સોસાયટી ફોર ધી વેલ્ફેર ઓફ ધી મેન્ટલી રીટાર્ડેડ તેમજ આસ્થા ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટ ફોર વેલ્ફેર ઓફ મેન્ટલી ચેલેન્જ્ડ દ્વારા આ ડાન્સ પર્ફોર્મન્સનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. આ સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતું મનોદિવ્યાંગ બાળકોનો ઉત્સાહ વધારવા એમને પણ પોતાની કલા રજૂ કરવાની એક તક મળે એ માટેનો હતો.” વધુમાં તેમણે જણાવ્યું કે, “બીજું મનોદિવ્યાંગ બાળકો, પુખ્ત તેમજ દરેક ઉંમરના લોકોને શિક્ષણ સાથે તાલીમ આપવાનો અમારો પ્રયાસ છે. દિવડાં , ફાઇલો, કવર, રાખડી, સિલાઇકામ, જેવી અનેક ચીજવસ્તુઓ તૈયાર કરવાની તાલીમ આપી એમને પગભર કરવાનો આ તમામ 35 જેટલી સંસ્થાઓનો પ્રયાસ છે.” આ કાર્યક્રમમાં મનોદિવ્યાંગ માટે કામ કરતાં શિક્ષકો, કેર ટેકર સહાયકો, જેવા એમને તાલીમ આપતાં સંભાળ રાખતાં સહાય કરતાં લોકોનું સન્માન પણ કરવામાં આવ્યું હતું. 

અમદાવાદ શહેરના મેયર પ્રતિભા જૈન, ચાર્ટડ એકાન્ટન્ટ વિરેન શાહ સહિત અનેક મહાનુભાવો દાતાઓએ આ કાર્યક્રમમાં મદદ તો કરી જ આ સાથે ઉપસ્થિત રહી મનોદિવ્યાંગ લોકોનો સંસ્થાઓનો ઉત્સાહ વધાર્યો હતો.

(પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ – અમદાવાદ)

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR