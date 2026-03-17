અભિનેત્રી આરોહી પટેલે વિદ્યાર્થીઓ સાથે સફળતાના મંત્રો શેર કર્યા

અમદાવાદ: GLS યુનિવર્સિટી દ્વારા સંવાદ શ્રેણી ‘Decoded – The Seies @ GLS’ અંતર્ગત એક વિચાર-ગોષ્ઠીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. કાર્યક્રમમાં યુનિવર્સિટીના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર ડૉ. ચાંદની કાપડિયા અને ગુજરાતી સિનેમાના જાણીતા યુવા અભિનેત્રી આરોહી પટેલ વચ્ચે એક જીવંત અને પ્રભાવશાળી સંવાદ યોજાયો હતો.સોમવારે આયોજીત આ કાર્યક્રમ GLS ઓડિટોરિયમ ખાતે યોજાયો હતો. જેમાં ૨૫૦ વિદ્યાર્થીઓ અને અધ્યાપકોની ઉપસ્થિતિ રહ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં સર્જનાત્મકતા, કારકિર્દીની સ્થિતિસ્થાપકતા અને પ્રાદેશિક માધ્યમોના બદલાતા પરિદ્રશ્ય જેવા વિષયો પર મંતવ્યો રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.
આ સંવાદની શરૂઆત આરોહી પટેલની વ્યાવસાયિક સફરના વિશ્લેષણ સાથે થઈ હતી. આરોહીએ પોતાની જીવનયાત્રા વિશે નિખાલસતાથી વાત કરી. જણાવ્યું કે, કેવી રીતે એક આશાસ્પદ ફિલ્મ એડિટર બનવાના લક્ષ્યથી આગળ વધીને ગુજરાતી સિનેમાનો એક અગ્રણી ચહેરો તે બની. તેમણે અમદાવાદ સાથેના પોતાના અતૂટ જોડાણ વિશે વાત કરી. કેવી રીતે પ્રાદેશિક કથાઓ હવે રાષ્ટ્રીય મીડિયામાં મજબૂત રીતે પોતાનું સ્થાન બનાવી રહી છે, તેના વિશે વિસ્તારથી વાત કરી.
આ સત્ર તેની ઉર્જાસભર અને સંવાદાત્મક શૈલીને કારણે વિશેષ આકર્ષણનું કેન્દ્ર બન્યું હતું. જેનો મુખ્ય હેતુ વ્યાવસાયિક દુનિયા અને વિદ્યાર્થીકાળના અનુભવો વચ્ચે રહેલા અંતરને દૂર કરવાનો હતો.
- સ્પિન ધ વ્હીલ (Spin the Wheel): એક સ્વયંસ્ફૂર્ત પ્રશ્નોત્તરી સત્ર, જેમાં આરોહી પટેલની ત્વરિત નિર્ણયશક્તિ (હાજર જવાબીપણું) અને તેમના અંગત વિચારોની ઝલક જોવા મળી હતી.
- ઈટ ઈફ ઈટ્સ ટ્રુ (Eat If It’s True): આ એક હળવાશભરી ક્ષણ હતી, જેમાં આરોહી પટેલે સ્થાનિક વાનગી ‘ખાંડવી’નો આનંદ માણતા માણતા પોતાની કારકિર્દીના રસપ્રદ કિસ્સાઓ શેર કર્યા હતા.
- ડિરેક્ટર ફોર ટુ મિનિટ્સ (Director for Two Minutes): આ સત્રમાં આરોહીએ એક સર્જનાત્મક નેતૃત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. તેમણે GLS યુનિવર્સિટી માટે એક કાલ્પનિક જાહેરાતની સંકલ્પના રજૂ કરી, જે તેમની બ્રાન્ડિંગ અને વાર્તા કહેવાની (Storytelling) કુશળતાનો પરિચય આપતી હતી.
- મૂડ મેલોડીઝ (Mood Melodies): આ વિભાગમાં આરોહીએ તેમની પસંદગીના ગીતોની યાદી (Playlist) વિશે વાત કરી હતી. સંગીત કેવી રીતે તેમની કારકિર્દીના વિવિધ ભાવનાત્મક તબક્કાઓ સાથે જોડાયેલું છે, તે વિશે યાદો તાજી કરી હતી.
કાર્યક્રમમાં ડૉ. કાપડિયાએ જણાવ્યું હતું કે, “Decoded @ GLS નો આ અંક વિદ્યાર્થીઓને ઉદ્યોગ જગતના અગ્રણીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરવાની તક આપે છે
“આ કાર્યક્રમ GLS યુનિવર્સિટીના તે લક્ષ્યને વધુ સ્પષ્ટ કરે છે, જેનો ઉદ્દેશ્ય એવા વ્યાવસાયિક આદાનપ્રદાનને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે જે વિદ્યાર્થીઓને પરંપરાગત કારકિર્દીના માર્ગોથી આગળ વધીને સર્જનાત્મક ઉદ્યોગોમાં વિકસતી તકોને અપનાવવા માટે પ્રોત્સાહિત કરે.”