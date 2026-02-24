‘હું ખુશ છું, આ આંચકો જરૂરી હતો’, ટીમ ઈન્ડિયાની હાર બાદ રવિ શાસ્ત્રીની પ્રતિક્રિયા

સુપર 8 મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે ટીમ ઈન્ડિયાનો કારમો પરાજય થયો હતો. ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર અને કોચ રવિ શાસ્ત્રીએ હવે આ મેચ અંગે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન આપ્યું છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ટીમ ઈન્ડિયાને દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સુપર 8 મેચમાં 76 રનથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. આ વર્લ્ડ કપમાં ટીમ ઈન્ડિયાનો આ પહેલો પરાજય છે. આ હારથી ભારતીય ક્રિકેટમાં ભૂકંપ આવ્યો છે. અહીંથી, ટીમ ઈન્ડિયાનો સેમિફાઇનલ સુધીનો પ્રવાસ મુશ્કેલ બની ગયો છે. આ દરમિયાન દક્ષિણ આફ્રિકા સામે હાર્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી અને મુખ્ય કોચ રવિ શાસ્ત્રીએ એક મોટું નિવેદન આપ્યું. તેમણે કહ્યું કે તેઓ ખુશ છે કે ટીમ ઈન્ડિયા આ મેચ હારી ગઈ. તેમનું માનવું છે કે મોટી મેચ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે આ ઝટકો જરૂરી હતો.
ભારતને આ પ્રકારના પછાડાની જરૂર હતી – રવિ શાસ્ત્રી
ICC રિવ્યૂ શોમાં બોલતા, રવિ શાસ્ત્રીએ કહ્યું કે ભારતને આ પછાડાનો સામનો વહેલો થયો તે સારું છે. આનાથી તેઓ તેમની બાકીની બે સુપર 8 મેચોનું વધુ સારી રીતે આયોજન કરી શકશે. શાસ્ત્રીએ કહ્યું, “મને ખરેખર આનંદ છે કે આ હવે થયું, ખાસ કરીને એવી ટીમ સામે જેને સેમિફાઇનલમાં પહોંચવા માટે ખાતરીપૂર્વકનો શોટ માનવામાં આવતો હતો. ભારતને આ પ્રકારના પછાડાની જરૂર હતી. આનાથી તેઓ તેમની રણનીતિ પર પુનર્વિચાર કરી શકશે અને આગામી મેચો માટે યોગ્ય સંયોજન બનાવી શકશે. મને વિશ્વાસ છે કે તેઓ પાછા ઉછળશે. તેઓ આ અનુભવમાંથી શીખશે અને વસ્તુઓને હળવાશથી લેશે નહીં.”
અક્ષર પટેલ અને વોશિંગ્ટન સુંદરમાંથી કોને તક મળવી જોઈએ?
આ મુદ્દા પર રવિ શાસ્ત્રીએ કહ્યું, “મને લાગે છે કે તેઓએ અક્ષર પટેલને ટીમમાં લાવવો જોઈએ. તમારે અનુભવની જરૂર છે. હું કહીશ, જો શક્ય હોય તો, બંનેનો સમાવેશ કરો, તમારી જાતને એક વધારાનો વિકલ્પ આપો કારણ કે કોઈપણ દિવસે, એક બોલરનો દિવસ ખરાબ થવાનો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, વરુણ ચક્રવર્તીનો તે દિવસે સારો દિવસ નહોતો, અને તેણે કિંમત ચૂકવી. તેથી, તમારે બેકઅપની જરૂર છે.”
ટીમને વધારાના બોલિંગ વિકલ્પની જરૂર છે – શાસ્ત્રી
શાસ્ત્રીએ વધુમાં કહ્યું કે જો તમે 8 નંબર પર બેટિંગ કર્યા પછી પણ T20 ક્રિકેટમાં સારું પ્રદર્શન ન કરી શકો, તો કંઈક ખોટું છે. આનો અર્થ એ છે કે તમે તમારી જાતને વધારાનો બોલિંગ વિકલ્પ પૂરો પાડી રહ્યા નથી, જે મારા મતે મહત્વપૂર્ણ છે. આનો અર્થ એ છે કે રિંકુ સિંહને બહાર કરવો પડશે, પરંતુ જો તે રમે છે, તો તેને નિષ્ણાત બેટ્સમેનની જગ્યાએ તક આપવી જોઈએ. ટીમ ઇન્ડિયા બાકીના બે સુપર 8 મેચમાં કેટલા ફેરફારો કરે છે અને તેઓ કેવું પ્રદર્શન કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.