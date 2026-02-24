રિંકુ સિંહ T20 વર્લ્ડ કપમાંથી પાછો ફર્યો, પિતાની હાલત ગંભીર

ટીમ ઈન્ડિયાના ઓલરાઉન્ડર રિંકુ સિંહને અચાનક ઘરે પરત ફરવું પડ્યું છે. તે ચેન્નાઈથી ઘરે પરત ફર્યો છે. રિંકુ સિંહના પાછા ફરવાનું કારણ કૌટુંબિક કટોકટી હોવાનું કહેવાય છે. અમદાવાદમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની પહેલી સુપર-8 મેચ હાર્યા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયા તેમની આગામી મેચ માટે ચેન્નાઈ પહોંચી. ચેન્નાઈ પહોંચ્યા પછી, એક ચોંકાવનારા સમાચાર જે રિંકુ સિંહ ભારતીય ટીમ કેમ્પ છોડીને ઘરે પરત ફર્યા.
T20 WC: Rinku Singh has left the Indian team ahead of the Super 8 game against Zimbabwe to be with his family to deal with a health emergency, according to reports. He probably won’t participate in the next game. pic.twitter.com/Myv9LYlOp7
— IANS (@ians_india) February 24, 2026
અહેવાલો અનુસાર, T20 વર્લ્ડ કપ 2026 દરમિયાન રિંકુ સિંહના અચાનક ઘરે પાછા ફરવાનું કારણ તેના પિતા સાથે સંબંધિત છે. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રિંકુ સિંહના પિતાની તબિયત ગંભીર રીતે બગડી ગઈ છે. તેમને ગ્રેટર નોઈડાની એક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
અહેવાલો અનુસાર, ડાબોડી બેટ્સમેન રિંકુ સિંહ મંગળવારે સવારે તેના પિતાની તપાસ કરવા ચેન્નાઈથી નીકળ્યો હતો. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તેના પિતાને વેન્ટિલેટર પર રાખવામાં આવ્યા છે. પિતાની તબિયત ખરાબ થવાને કારણે અચાનક ઘરે પરત ફરેલા રિંકુ સિંહ મંગળવારે ટીમ ઈન્ડિયાના પ્રેક્ટિસ સેશનમાં જોવા મળ્યા ન હતા. 26 ફેબ્રુઆરીએ ઝિમ્બાબ્વે સામેની મેચમાં રમવાની તેમની શક્યતાઓ પણ ઓછી છે.
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં રિંકુ સિંહનું પ્રદર્શન કેવું રહ્યું?
T20 વર્લ્ડ કપ 2026માં રિંકુ સિંહનું બેટથી પ્રદર્શન અત્યાર સુધી એટલું સારું રહ્યું નથી. જ્યારે તેણે ફિલ્ડિંગમાં પ્રભાવ પાડ્યો છે, ત્યારે તેણે પાંચ મેચોમાં પાંચ ઇનિંગ્સમાં માત્ર 24 રન બનાવ્યા છે. તેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 11 રન અણનમ છે. બોલિંગની વાત કરીએ તો, તેણે ફક્ત એક ઓવર ફેંકી, 9 રન આપ્યા.