T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ટિકિટ વેચાણની જાહેરાત, ખરીદવા માટે અહીં ક્લિક કરો

ICC એ ગુરુવાર, 11 ડિસેમ્બર, 2025 ના રોજ જાહેરાત કરી હતી કે 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે ટિકિટ વેચાણ ક્યારે શરૂ થશે. આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર આ માહિતી શેર કરી, જેમાં જણાવ્યું હતું કે, “તમારી સીટ તમારી રાહ જોઈ રહી છે. 11 ડિસેમ્બરે સાંજે 6:45 વાગ્યે IST પર વેચાણ શરૂ થાય ત્યારે ICC મેન્સ T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે તમારી ટિકિટ ખરીદો અને સ્ટેન્ડમાં વિશ્વભરના ચાહકો સાથે જોડાઓ.”

મેચ ક્યારે શરૂ થશે?

ભારત અને શ્રીલંકાને T20 વર્લ્ડ કપની 10મી આવૃત્તિ માટે સંયુક્ત યજમાન અધિકારો આપવામાં આવ્યા છે. બધી મેચ 7 ફેબ્રુઆરીથી 8 માર્ચ દરમિયાન રમાશે. પ્રથમ મેચ કોલંબોમાં નેધરલેન્ડ અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, ત્યારબાદ ભારત અને યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ.

ભારત ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન છે

પુરુષોના T20 વર્લ્ડ કપની 9મી આવૃત્તિ 2 જૂનથી 29 જૂન, 2024 દરમિયાન યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને વેસ્ટ ઇન્ડીઝ દ્વારા યોજાઈ હતી, જેમાં 20 ટીમો વચ્ચે 55 મેચ રમાઈ હતી. આ સિઝનમાં વિવિધ ટીમો વચ્ચે ઘણી રોમાંચક મેચો રમાઈ હતી, પરંતુ 20 ટીમોમાંથી, ભારત અને દક્ષિણ આફ્રિકા ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય થયા હતા. ફાઇનલ મેચ ખૂબ જ રોમાંચક રહી હતી, જેમાં ભારત 7 રનથી જીતીને ટ્રોફી પર કબજો કર્યો હતો. ભારત 2026 આવૃત્તિમાં તેના ટાઇટલનો બચાવ કરવા માટે પ્રયત્નશીલ રહેશે.

T20 વર્લ્ડ કપ વિજેતાઓની યાદી

2007 – ભારત
2009 – પાકિસ્તાન
2010 – ઇંગ્લેન્ડ
2012 – વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
2014 – શ્રીલંકા
2016 – વેસ્ટ ઇન્ડીઝ
2021 – ઓસ્ટ્રેલિયા
2022 – ઇંગ્લેન્ડ
2024 – ભારત

 

