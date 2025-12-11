અરુણાચલ પ્રદેશમાં મોટી દુર્ઘટના, ટ્રક ખાડીમાં ખાબક્યો, 22 મજૂરોના મોત

અરુણાચલ પ્રદેશના અંજાવ જિલ્લામાં ગુરુવારે એક દુ:ખદ માર્ગ અકસ્માત થયો. ચકલાગામ વિસ્તારમાં મજૂરોને લઈ જતો એક ટ્રક ટેકરી પરથી ઊંડી કોતરમાં પડી ગયો. તેમાં કુલ 22 મજૂરો સવાર હતા, જે બધાના અકસ્માતમાં મૃત્યુ થયા. અહેવાલો અનુસાર, આ મજૂરોમાંથી 19 મજૂરો આસામના તિનસુકિયા જિલ્લાના ગિલાપુકુરી ટી એસ્ટેટના રહેવાસી હતા. હાલમાં ઘટનાસ્થળે બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધીમાં 13 મજૂરોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે.
અહેવાલ છે કે મજૂરો રોડ બાંધકામ સ્થળ પર જઈ રહ્યા હતા ત્યારે ટ્રક કાબુ ગુમાવી બેઠો અને હૈલોંગ-ચકલાગામ રોડ પર મેટેલિયાંગ નજીક એક ટેકરી પરથી નીચે પડી ગયો. અકસ્માત સમયે તેમાં 22 મજૂરો સવાર હતા. પસાર થતા લોકોએ ટ્રકને કોતરમાં પડતી જોઈ અને ઘટનાની જાણ નજીકના પોલીસ સ્ટેશનને કરી. માહિતી મળતાં જ પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમો ઘટનાસ્થળે પહોંચી અને બચાવ અને રાહત કામગીરી શરૂ કરી.
આસામના 19 કામદારોના મોત
પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમોએ અત્યાર સુધીમાં 13 મૃતદેહ બહાર કાઢ્યા છે. નવ લોકોની શોધખોળ હજુ પણ ચાલુ છે. અત્યાર સુધીમાં ઓળખાયેલા 19 કામદારોમાં બુધેશ્વર દીપ, રાહુલ કુમાર, સમીર દીપ, જોન કુમાર, પંકજ મંકી, અજય મંકી, વિજય કુમાર, અભય ભૂમિજ, રોહિત મંકી, બિરેન્દ્ર કુમાર, અગર તાતી, ધીરેન ચેતિયા, રજની નાગ, દીપ ગૌલા, રામચબક સોનાર, સોનાતન નાગ, સંજય કુમાર, કરણ કુમાર અને જોનાસ મુંડાનો સમાવેશ થાય છે. બધા 19 કામદારો આસામના તિનસુકિયાના ગેલાપુખુરી ટી એસ્ટેટના રહેવાસી હતા.
એવું કહેવાય છે કે ટ્રક જ્યાં ખાડામાં પડી તે વિસ્તાર શહેરથી ખૂબ દૂરનો વિસ્તાર છે. પોલીસને અકસ્માતની જાણ ખૂબ વિલંબ પછી જ થઈ. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, પોલીસને ઘટનાસ્થળે પહોંચવામાં 18 કલાક લાગ્યા, ત્યારબાદ બચાવ કામગીરી શરૂ કરવામાં આવી. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં 13 મૃતદેહો બહાર કાઢ્યા છે. નવ અન્ય લોકો ગુમ છે. તેમાંથી કોઈના બચવાની શક્યતા નથી. પોલીસ તેમને સક્રિય રીતે શોધી રહી છે.