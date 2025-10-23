અમેરિકામાં ટ્રક અકસ્માત, 3 ના મોત, ભયાનક VIDEO

અમેરિકાના દક્ષિણ કેલિફોર્નિયામાં થયેલા ભયાનક ટ્રક અકસ્માતમાં ત્રણ લોકોના મોત થયા. આ અકસ્માત માટે 21 વર્ષીય ભારતીય યુવક જશ્નપ્રીત સિંહને જવાબદાર ઠેરવવામાં આવ્યો છે. તે અમેરિકામાં ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ હોવાનું કહેવાય છે. જશ્નપ્રીત પર દારૂ પીને વાહન ચલાવવા અને બેદરકારીપૂર્વક વાહન ચલાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે, જેના પરિણામે ત્રણ લોકોના મોત થયા છે. તેણે સાન બર્નાર્ડિનો કાઉન્ટી ફ્રીવે પર ધીમી ગતિએ ચાલતા ટ્રાફિકમાં પોતાનો ટ્રક અથડાવ્યો હતો.

પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, જશ્નપ્રીત અથડાતા પહેલા બ્રેક નિષ્ફળ ગયો હતો અને નશામાં હતો. ટોક્સિકોલોજી ટેસ્ટમાં તેના નશાની પુષ્ટિ થઈ હતી. અકસ્માતમાં જશ્નપ્રીત અને એક મિકેનિક ઘાયલ થયા હતા. ડ્રાઇવર વાહનનું ટાયર બદલવામાં મદદ કરી રહ્યો હતો. મૃતકોની ઓળખ હજુ સુધી જાહેર કરવામાં આવી નથી.

જશ્નપ્રીત સિંહ 2022 માં યુએસ-મેક્સિકો સરહદ પાર કરીને કેલિફોર્નિયાના એલ સેન્ટ્રો સેક્ટરમાં પ્રવેશ્યો હતો. તે સમયે બોર્ડર પેટ્રોલ દ્વારા તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ બિડેન વહીવટીતંત્રની “અટકાયતના વિકલ્પો” નીતિ હેઠળ તેને છોડી મૂકવામાં આવ્યો હતો. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ હોમલેન્ડ સિક્યુરિટીએ પુષ્ટિ આપી હતી કે જશ્નપ્રીતનો યુએસમાં કોઈ કાયદેસર ઇમિગ્રેશન દરજ્જો નથી. અકસ્માત બાદ, યુએસ ઇમિગ્રેશન અને કસ્ટમ્સ એન્ફોર્સમેન્ટ (USICE) એ તેની વિરુદ્ધ ઇમિગ્રેશન ડિટેનર જારી કર્યું હતું.

આખો અકસ્માત જશ્નપ્રીતના ટ્રકના ડેશકેમમાં કેદ થયો હતો, જેમાં તેનો ટ્રક SUV સાથે અથડાતો દેખાય છે. પોલીસ અધિકારી રોડ્રિગો જીમેનેઝે જણાવ્યું હતું કે જશ્નપ્રીતને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો હતો, જ્યાં તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે તે નશામાં હતો.

