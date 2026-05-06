અમેરિકાએ પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ અટકાવ્યો, ટ્રમ્પે કહ્યું કે ઈરાન પર નાકાબંધી ચાલુ રહેશે

પાકિસ્તાનની વિનંતી પર અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ‘પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ’અટકાવી દીધું છે.આ મિશન હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા જહાજોને બચાવવાનું હતું. ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે ઈરાન સાથે સમાધાન માટે વાટાઘાટો ચાલી રહી છે, અને આ નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે. જોકે, ઈરાનનો નૌકાદળ નાકાબંધી ચાલુ રહેશે.
યુએસ પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે હોર્મુઝ સ્ટ્રેટમાં ફસાયેલા વેપારી જહાજોને સુરક્ષિત રીતે બહાર કાઢવા માટે શરૂ કરાયેલા ‘પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ’મિશનને હંગામી ધોરણે સ્થગિત કરવાની જાહેરાત કરી છે. ટ્રમ્પે આ માહિતી સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ “ટ્રુથ સોશિયલ” પર શેર કરી. તેમણે સ્પષ્ટતા કરી કે જ્યારે સ્થળાંતર અટકાવી દેવામાં આવ્યું છે, ત્યારે ઈરાની બંદરોની નૌકાદળ નાકાબંધી સંપૂર્ણ તાકાત સાથે ચાલુ રહેશે.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે જણાવ્યું હતું કે આ નિર્ણય પાકિસ્તાન અને અન્ય ઘણા દેશોની વિનંતી પર લેવામાં આવ્યો છે. પાકિસ્તાન હાલમાં યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને ઈરાન વચ્ચે શાંતિ કરાર કરવામાં મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરી રહ્યું છે. ટ્રમ્પે દાવો કર્યો હતો કે ઈરાન સામે લશ્કરી અભિયાનમાં નોંધપાત્ર સફળતા મળી છે. વધુમાં, ઈરાની પ્રતિનિધિઓ સાથે સંપૂર્ણ અને અંતિમ કરાર તરફ નોંધપાત્ર પ્રગતિ થઈ છે, જેના કારણે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું છે.
આ રોકનો મુખ્ય હેતુ એ જોવાનો છે કે શું તેહરાન અને વોશિંગ્ટન વચ્ચે કોઈ સોદો થઈ શકે છે અને તેના પર હસ્તાક્ષર થઈ શકે છે. ટ્રમ્પે પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું છે કે આ પગલું પરસ્પર સંમતિથી લેવામાં આવ્યું છે, જેમાં કરારની શક્યતાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવી છે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે ‘પ્રોજેક્ટ ફ્રીડમ’, જેનો અર્થ થાય છે જહાજોની અવરજવર, વાટાઘાટોને કોઈ નિષ્કર્ષ પર પહોંચવા માટે ફક્ત થોડા સમય માટે જ રોકી દેવામાં આવી છે.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે રવિવારે આ પ્રોજેક્ટની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે વિશ્વભરના દેશોએ તેમના જહાજોને સુરક્ષિત રીતે ખાલી કરાવવા માટે યુએસની મદદની વિનંતી કરી હતી.આ પછી યુએસ સેન્ટ્રલ કમાન્ડ (સેન્ટકોમ) એ સોમવારે આ કામગીરી શરૂ કરી. યુએસ સૈન્યએ આ મિશન માટે વ્યાપક તૈયારીઓ કરી હતી, જેમાં મિસાઇલ-નાશક યુદ્ધ જહાજો, 100 થી વધુ વિમાનો અને ડ્રોનનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, 15,000 સૈનિકો તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા. આ કામગીરીનો હેતુ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર માટે મહત્વપૂર્ણ દરિયાઈ માર્ગને સુરક્ષિત કરવાનો હતો.