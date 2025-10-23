PM મોદી ASEAN સમિટમાં હાજરી આપવા મલેશિયા નહીં જાય

ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી મલેશિયામાં 47મા આસિયાન સમિટમાં રૂબરૂ હાજરી આપશે નહીં. મલેશિયાના વડા પ્રધાન અનવર ઇબ્રાહિમે ગુરુવારે આ વાતની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું કે દિવાળીની ઉજવણીને કારણે મોદી વર્ચ્યુઅલી ભાગ લેશે. આ સમિટ 26 થી 28 ઓક્ટોબર દરમિયાન કુઆલાલંપુરમાં યોજાશે. અનવરે એમ પણ કહ્યું કે ભારત અને મલેશિયા વચ્ચેના સંબંધોને વધુ મજબૂત બનાવવા પર ચર્ચા થઈ છે. પીએમ મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર પણ આ વાતની પુષ્ટિ કરી.

તેમણે મલેશિયાના આસિયાન અધ્યક્ષપદ બદલ અનવર ઇબ્રાહિમને અભિનંદન આપ્યા અને સમિટની સફળતાની શુભેચ્છા પાઠવી. પીએમ મોદીએ કહ્યું, હું આસિયાન-ભારત સમિટમાં વર્ચ્યુઅલી હાજરી આપવા અને આસિયાન-ભારત વ્યાપક વ્યૂહાત્મક ભાગીદારીને વધુ ગાઢ બનાવવા માટે આતુર છું.

ભારત-મલેશિયા સંબંધોને ઉન્નત બનાવવાની તૈયારીઓ

અનવર ઇબ્રાહિમે કહ્યું કે તેમણે તાજેતરમાં મોદીના એક સહાયક સાથે ફોન પર વાત કરી હતી. આ વાતચીત બંને દેશો વચ્ચેના વ્યૂહાત્મક અને વ્યાપક સંબંધોને મજબૂત બનાવવા પર કેન્દ્રિત હતી. ભારત વેપાર, રોકાણ, ટેકનોલોજી, શિક્ષણ અને પ્રાદેશિક સુરક્ષા જેવા ક્ષેત્રોમાં મલેશિયા માટે એક મહત્વપૂર્ણ ભાગીદાર છે. અનવરે કહ્યું કે મલેશિયા ભારત સાથે દ્વિપક્ષીય અને પ્રાદેશિક સહયોગને વધુ વધારવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.

