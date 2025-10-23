રશિયા-યુક્રેન યુદ્ધ: રશિયન ડ્રોન હુમલાથી કિવ હચમચી ઉઠ્યું

યુક્રેનની રાજધાની કિવમાં ગુરુવારે રશિયન ડ્રોન હુમલામાં લગભગ નવ લોકો ઘાયલ થયા, એમ એક યુક્રેનિયન અધિકારીએ જણાવ્યું. યુક્રેનિયન લશ્કરી વડા તૈમૂર ટાકાચેન્કોએ જણાવ્યું કે રશિયન હુમલાથી લગભગ 10 સ્થળોને નુકસાન થયું. બે એપાર્ટમેન્ટને ભારે નુકસાન થયું. યુક્રેનિયન લશ્કરી વડાએ ડ્રોન હુમલાનો એક વીડિયો બહાર પાડ્યો, જેમાં પલટી ગયેલી કાર અને તૂટેલી બારીઓ બતાવવામાં આવી છે. યુક્રેન છેલ્લા બે રાતથી રશિયન હુમલાઓનો સામનો કરી રહ્યું છે. અગાઉના હુમલાઓમાં પાવર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું.

Israeli Iron Dome air defense system launches to intercept missiles fired from Iran, in central Israel, Sunday, April 14, 2024. Iran launched its first direct military attack against Israel on Saturday. The Israeli military says Iran fired more than 100 bomb-carrying drones toward Israel. Hours later, Iran announced it had also launched much more destructive ballistic missiles. (AP Photo/Tomer Neuberg)

કિવમાં રશિયન ડ્રોન હુમલો

સતત રશિયન હુમલાઓનો જવાબ આપતા, યુક્રેનિયન અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે શિયાળાના આગમન પહેલા દેશની ઉર્જા પ્રણાલીને નિશાન બનાવવામાં આવી રહી હતી. જો કે, આ હુમલાનો હેતુ શું હતો તે સ્પષ્ટ નથી. અગાઉ, અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે યુક્રેનમાં બુધવારે થયેલા હુમલામાં ઓછામાં ઓછા સાત લોકો માર્યા ગયા હતા, જેમાંથી છ રાજધાની કિવમાં હતા. હુમલાઓએ વીજ પુરવઠો પણ ખોરવી નાખ્યો હતો.

ઉર્જા માળખાને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું

યુક્રેનિયન સૈન્યએ જણાવ્યું હતું કે રશિયાએ ફેબ્રુઆરી 2022 થી યુક્રેન પર કુલ 130 ડ્રોન છોડ્યા છે, જેમાંથી 92 ડ્રોનને તોડી પાડ્યા છે. રશિયન સંરક્ષણ મંત્રાલયે જણાવ્યું હતું કે રશિયાએ યુક્રેનિયન ઉર્જા માળખાને નિશાન બનાવ્યું છે. રશિયા કહે છે કે યુક્રેનિયન ઉર્જા સુવિધાઓ કાયદેસર લશ્કરી લક્ષ્યો છે. બંને દેશો નાગરિકોને નિશાન બનાવવાનો ઇનકાર કરે છે. યુક્રેન રશિયા પર ડ્રોન હુમલા પણ કરે છે.

RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR