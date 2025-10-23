ઈરાન ગમે ત્યારે બનાવી શકે છે 10 પરમાણુ બોમ્બ

ઈરાન પાસે હજુ પણ પરમાણુ શસ્ત્રો બનાવવા માટે જરૂરી યુરેનિયમનો જથ્થો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય પરમાણુ ઉર્જા એજન્સી (IAEA) ના વડા રાફેલ ગ્રોસીએ જણાવ્યું છે કે ઈરાન પાસે હાલમાં આશરે 400 કિલોગ્રામ 60 ટકા શુદ્ધ યુરેનિયમ છે, જે પરમાણુ શસ્ત્રો બનાવવા માટે જરૂરી રકમની નજીક છે. તાજેતરમાં, યુએસ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ જેડી વાન્સે જણાવ્યું હતું કે 400 કિલોગ્રામ યુરેનિયમ 10 પરમાણુ શસ્ત્રો બનાવવા માટે પૂરતું છે.
રાફેલ ગ્રોસીએ ચેતવણી આપી હતી કે જો રાજદ્વારી વાટાઘાટો નિષ્ફળ જાય, તો ઈરાન સામે બળજબરીથી પાછા ફરવાની શક્યતા છે. ગ્રોસીએ આ ટિપ્પણીઓ જીનીવા સોલ્યુશન્સ સાથેની એક મુલાકાતમાં કરી હતી, જે એક બિન-લાભકારી મીડિયા સંસ્થા છે જે જીનીવા સ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય સંગઠનો વિશે સમાચાર આવરી લે છે.
ઈરાન સેન્ટ્રીફ્યુજ ફરીથી બનાવી શકે છે
તેમણે કહ્યું કે જો ઈરાને યુરેનિયમને વધુ શુદ્ધતા સુધી સમૃદ્ધ બનાવ્યું હોત, તો તેની પાસે 10 પરમાણુ બોમ્બ બનાવવા માટે પૂરતી સામગ્રી હોત. જો કે, ગ્રોસીએ ઉમેર્યું હતું કે એવા કોઈ પુરાવા નથી કે તેહરાન ખરેખર પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવાનો ઇરાદો ધરાવે છે. ઈરાને વારંવાર કહ્યું છે કે તે પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવવા માંગતો નથી. જોકે, ગ્રોસીએ ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે આની પુષ્ટિ કરવા માટે એજન્સીનું નિરીક્ષણ ફરી શરૂ કરવું જોઈએ. ગ્રોસીએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ઇસ્ફહાન, નાતાન્ઝ અને ફોર્ડોમાં પરમાણુ સ્થળોને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે, પરંતુ ટ્રમ્પના સંપૂર્ણ વિનાશના દાવા છતાં, ઈરાનનું ટેકનિકલ જ્ઞાન નાશ પામ્યું નથી. તેમના મતે, ઈરાનના સેન્ટ્રીફ્યુજ ફરીથી બનાવી શકાય છે.
શું ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવી રહ્યું છે?
જ્યારે તેમને પૂછવામાં આવ્યું કે તેઓ શા માટે માને છે કે ઈરાન પરમાણુ શસ્ત્રો વિકસાવી રહ્યું નથી, ત્યારે તેમણે કહ્યું કે એજન્સીએ ઇઝરાયલી હુમલા પહેલા તે સ્થળોનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. ત્યારથી, અમે સેટેલાઇટ દ્વારા દેખરેખ રાખી રહ્યા છીએ, અને અન્ય દેશો સમાન નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા છે.
ઈરાન IAEA સાથે સહયોગ કરી રહ્યું નથી
યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને યુરોપિયન યુનિયને ઈરાનના પરમાણુ કાર્યક્રમની પારદર્શિતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે તાત્કાલિક IAEA નિરીક્ષણની માંગ કરી છે. જો કે, હાલમાં ઈરાનમાં કોઈ IAEA નિરીક્ષક હાજર નથી. ઈરાનનું કહેવું છે કે પ્રતિબંધો ફરીથી લાદ્યા પછી એજન્સી સાથેનો પાછલો કરાર હવે માન્ય નથી. ઈરાની સરકારે તાજેતરના મહિનાઓમાં રાફેલ ગ્રોસીની ટીકા કરી છે. તેમનું કહેવું છે કે ગ્રોસીના અગાઉના અહેવાલે ઈરાનના પરમાણુ શસ્ત્રો કાર્યક્રમ અંગે શંકાઓ ઉભી કરી હતી અને દેશ પર હુમલાનું બહાનું પૂરું પાડ્યું હતું.