મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે શુભમન ગિલને લઈને કર્યો મોટો ખુલાસો

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમ જાહેર કરવામાં આવી છે. સૂર્યકુમાર યાદવની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયા તેના ખિતાબનું રક્ષણ કરશે. ભારતીય ટીમની ટીમની જાહેરાત કેપ્ટન સૂર્યા, મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે અને BCCI સેક્રેટરી દેવજીત સૈકિયાની હાજરીમાં એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન કરવામાં આવી હતી. પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ચર્ચાનો સૌથી મોટો વિષય સ્ટાર બેટ્સમેન શુભમન ગિલની બાદબાકી હતી, જે તાજેતરમાં સુધી T20 ટીમના ઉપ-કપ્તાન તરીકે સેવા આપી ચૂક્યા હતા. મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે તેમના બાકાત રાખવાનું મુખ્ય કારણ સમજાવ્યું.
મુખ્ય પસંદગીકાર અજિત અગરકરે શુભમન ગિલની બાકાત રાખવાનું કારણ જાહેર કર્યું, અને કહ્યું કે ગિલનું તાજેતરનું ફોર્મ અને ટીમ સંયોજનની મર્યાદાઓ આ નિર્ણય પાછળના કારણો હતા. અજિત અગરકરે કહ્યું, “અમે જાણીએ છીએ કે તે કેટલો ગુણવત્તાવાળો ખેલાડી છે, પરંતુ કદાચ તે હાલમાં થોડા રન ઓછા ચલાવી રહ્યો છે. ગયા વર્લ્ડ કપમાં ચૂકી જવું દુર્ભાગ્યપૂર્ણ હતું, કારણ કે અમે વિવિધ સંયોજનો સાથે ગયા હતા. પરંતુ આ નિર્ણય અન્ય કંઈપણ કરતાં સંયોજન દ્વારા વધુ લેવામાં આવ્યો હતો. જ્યારે તમે 15 ખેલાડીઓ પસંદ કરો છો, ત્યારે કોઈને ચૂકી જવું પડે છે, અને કમનસીબે, આ વખતે ગિલ છે.”
શુભમન ગિલનું તાજેતરનું પ્રદર્શન ખૂબ જ ખરાબ રહ્યું છે. તે દક્ષિણ આફ્રિકા સામેની T20 શ્રેણીમાં સંપૂર્ણપણે ફ્લોપ રહ્યો હતો, તેણે ફક્ત 4, 4, 0 અને 28 રન બનાવ્યા હતા. વધુમાં, 2025 માં T20I ફોર્મેટમાં તેની એક પણ મોટી ઇનિંગ નથી. તેણે એક પણ અડધી સદી ફટકારી નથી, જેના કારણે પસંદગીકારોને આ કડક નિર્ણય લેવાની ફરજ પડી હતી. તે ઈજાને કારણે છેલ્લી મેચ પણ ચૂકી ગયો.