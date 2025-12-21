જનતાના અભિપ્રાયથી બનશે કેન્દ્રીય બજેટ 2026, શરૂ થઈ તૈયારી

ભારત સરકારે કેન્દ્રીય બજેટ 2026 માટે જાહેર અભિપ્રાય માંગ્યો છે, જેથી નવા નિયમો અને યોજનાઓ બનાવતી વખતે જાહેર અભિપ્રાય ધ્યાનમાં લઈ શકાય. MyGovIndia એ X પર એક પોસ્ટ દ્વારા લોકોને આ મહત્વપૂર્ણ પ્રક્રિયામાં ભાગ લેવા માટે પ્રોત્સાહિત કર્યા. સરકારે X પર લખ્યું: જનમત સાથેનું બજેટ. તમારા સૂચનો આપો અને દેશની પ્રગતિ અને વિકાસનો ભાગ બનો.” આનો અર્થ એ છે કે કોઈપણ વ્યક્તિ MyGov વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ શકે છે અને આગામી બજેટમાં સરકારે શું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું જોઈએ તે સૂચવી શકે છે.
નાણાં મંત્રીએ બજેટ પહેલાની બેઠકો યોજી હતી
ગયા મહિને, નાણાં મંત્રી નિર્મલા સીતારમણે દિલ્હીમાં બજેટ પહેલાની બેઠકોના અનેક રાઉન્ડ યોજ્યા હતા. પ્રથમ, અગ્રણી અર્થશાસ્ત્રીઓ સાથે ચર્ચાઓ યોજાઈ હતી, ત્યારબાદ ખેડૂત સંગઠનો અને કૃષિ નિષ્ણાતો તરફથી સૂચનો આપવામાં આવ્યા હતા. આ પછી, MSME ક્ષેત્ર, મૂડી બજારો, સ્ટાર્ટઅપ્સ, ઉત્પાદન, બેંકિંગ અને વીમા, IT, પ્રવાસન અને આતિથ્ય ઉદ્યોગો, તેમજ ટ્રેડ યુનિયનો અને મજૂર સંગઠનો સાથે ચર્ચાઓ કરવામાં આવી હતી.
ઉદ્યોગ સંગઠનોએ પણ તાજેતરમાં તેમના સૂચનો રજૂ કર્યા હતા. PHDCCI, એક સંસ્થા જે નાના વ્યવસાયો માટે સરળ કરવેરા, ઓછા વ્યાજ દરે લોન અને સરળ નિયમોની માંગ કરે છે. તેમના સૂચનોમાં નાના વ્યવસાયોને કર, લોન, નિકાસ અને ભંડોળમાં સહાય પૂરી પાડવાનો સમાવેશ થાય છે, જેથી તેમના ખર્ચમાં ઘટાડો થાય, કામ ઝડપથી પૂર્ણ થાય અને તેઓ વધુ અસરકારક રીતે સ્પર્ધા કરી શકે.
1 ફેબ્રુઆરીએ બજેટ રજૂ કરવામાં આવશે
આ બજેટ એવા સમયે આવે છે જ્યારે દેશના GDP આંકડા મજબૂત છે અને ફુગાવો નિયંત્રણમાં છે. દર વર્ષની જેમ, 1 ફેબ્રુઆરીએ સંસદમાં કેન્દ્રીય બજેટ રજૂ કરવામાં આવે છે. આ પહેલાં, નાણા મંત્રાલય, સચિવો અને વિવિધ ક્ષેત્રોના પ્રતિનિધિઓ વચ્ચે બેઠકો યોજવામાં આવે છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે બજેટમાં બધા મંતવ્યો શામેલ છે.