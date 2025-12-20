PMના હસ્તે ગુવાહાટી ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન, કનેક્ટિવિટીમાં અદાણીનો બેન્ચમાર્ક

ગુવાહાટી: પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ શનિવારે ગુવાહાટીના લોકપ્રિયા ગોપીનાથ બારદોલોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ (LGBIA) ખાતે નવા ટર્મિનલનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. જે વાર્ષિક 13.1 મિલિયન મુસાફરોને સંભાળવા માટે રચાયેલ છે અને ટકાઉ, ટેકનોલોજી-આધારિત કામગીરી દર્શાવે છે. સાથે જ આસામના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી લોકપ્રિયા ગોપીનાથ બારદોલોઈની પ્રતિમાનું અનાવરણ કર્યું. આ સમારોહમાં આસામના મુખ્યમંત્રી હિમંત બિસ્વા શર્મા, કેન્દ્રીય મંત્રી સર્વાનંદ સોનોવાલ અને નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામ મોહન નાયડુ હાજર રહ્યા હતા.ટર્મિનલની ડિઝાઇનનું અનાવરણ ફેબ્રુઆરીમાં એડવાન્ટેજ આસામ 2.0 ખાતે પ્રધાનમંત્રી દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આજે તેનું ઉદ્ઘાટન, ફેબ્રુઆરીના અંત સુધીમાં કામગીરી શરૂ થવાની અપેક્ષા સાથે કરવામાં આવ્યું. જે ભારતના ઉડ્ડયન માળખાને કેવી રીતે કલ્પના, નિર્માણ, પરીક્ષણ અને કામગીરી માટે તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યું છે તે દર્શાવે છે. જર્મનીના મ્યુનિકથી નિષ્ણાત મુલાકાતી ટીમ દ્વારા એક વ્યાપક ઓપરેશનલ રેડીનેસ એન્ડ એરપોર્ટ ટ્રાન્સફર (ORAT) કાર્યક્રમમાં ખાતરી કરવામાં આવી છે કે સિસ્ટમ્સ, પ્રક્રિયાઓ, કર્મચારીઓ અને મુસાફરોના પ્રવાહને પહેલા દિવસથી જ સુરક્ષિત અને સીમલેસ ઓપનિંગ માટે ગોઠવવામાં આવે.આ નવું ટર્મિનલ બહારથી જ આસામની સાંસ્કૃતિક આત્માને પ્રતિબિંબિત કરે છે. તેનું આર્ક-શેપ સ્ટ્રક્ચર, ખુલ્લી જગ્યાઓ અને વાંસનો કુદરતી રંગ મુસાફરોને પર્યાવરણની નજીક હોવાનો અનુભવ કરાવશે. ટર્મિનલની અંદર વાંસમાંથી બનેલા ઊંચા સ્તંભો અને છત પરંપરાગત શિલ્પકળાને આધુનિક સ્થાપત્ય સાથે જોડે છે. આ પ્રોજેક્ટ આસામની કનેક્ટિવિટી, પ્રવાસન અને આર્થિક વિકાસને નવી દિશા આપશે તેવું માનવામાં આવે છે.
આ પ્રોજેક્ટ ગુવાહાટી ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ લિમિટેડ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યો છે, જેની આગેવાની અદાણી એરપોર્ટ હોલ્ડિંગ્સ લિમિટેડ (AAHL) દ્વારા કરવામાં આવી છે. આ ટર્મિનલ અદાણી ગ્રુપના માળખાગત સુવિધા પહોંચાડવાના સંકલિત અભિગમનું ઉદાહરણ આપે છે – જટિલ ઉડ્ડયન પ્રોજેક્ટ્સમાં ડિઝાઇન શ્રેષ્ઠતા, એન્જિનિયરિંગ ક્ષમતા, ORAT-આગેવાની હેઠળની તૈયારી અને સમયબદ્ધ અમલીકરણને એકસાથે લાવે છે.
વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ આ એરપોર્ટને પૂર્વોત્તરમાં આસામમાં વ્યાપક વિકાસ ના ઉત્સવના ભાગ રૂપે વર્ણવ્યું. તેમણે નોંધ્યું કે આસામ એક્ટ ઇસ્ટ નીતિ હેઠળ ભારતના પૂર્વીય પ્રવેશદ્વાર તરીકે ઉભરી રહ્યું છે, જેમાં વાંસથી સમૃદ્ધ ટર્મિનલ શક્તિ, ટકાઉપણું અને વિકાસ ભારતને શક્તિ આપવામાં રાજ્યની વધતી ભૂમિકાનું પ્રતીક છે, કારણ કે ભારત વિશ્વની ત્રીજી સૌથી મોટી અર્થવ્યવસ્થા બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે.
આ પ્રસંગે અદાણી ગ્રુપના ચેરમેન ગૌતમ અદાણીએ કહ્યું, “ગુવાહાટી ટર્મિનલ દર્શાવે છે કે સ્થાનિક ઓળખમાં ઊંડાણપૂર્વક વારસાને કેન્દ્રમાં રાખીને વિશ્વ-સ્તરીય એરપોર્ટ ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે ઝડપથી વિકસિત કરી શકાય છે. તે કનેક્ટિવિટીને મજબૂત બનાવશે, સમગ્ર ઉત્તરપૂર્વમાં આર્થિક વિકાસને ટેકો આપશે અને મુસાફરોને એક સરળ, આધુનિક મુસાફરીનો અનુભવ પ્રદાન કરશે.”
ડિજીયાત્રા-સક્ષમ પ્રોસેસિંગ, સ્માર્ટ ચેક-ઇન સિસ્ટમ્સ અને વિસ્તૃત પેસેન્જર એરિયાથી સજ્જ, આ ટર્મિનલ 2032 સુધીમાં વાર્ષિક 13.1 મિલિયન મુસાફરોને હેન્ડલ કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યું છે. નાણાકીય વર્ષ 2024-25માં, ગુવાહાટી એરપોર્ટે 6.50 મિલિયન મુસાફરોને હેન્ડલ કર્યા, જે પ્રદેશની વધતી જતી ઉડ્ડયન માંગને દર્શાવે છે. હાલમાં, ગુવાહાટી ભારતમાં 10મા સૌથી વ્યસ્ત એરપોર્ટ તરીકે સ્થાન ધરાવે છે, જે તમામ આઠ ઉત્તરપૂર્વીય રાજ્યો માટે એક મહત્વપૂર્ણ કેન્દ્ર તરીકે સેવા આપે છે.