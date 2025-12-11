દિલ્હી રમખાણોના આરોપી ઉમર ખાલિદને વચગાળાના જામીન મળ્યા છે. તે તેની બહેનના લગ્નમાં હાજરી આપવાનો છે. 16 ડિસેમ્બરથી 29 ડિસેમ્બર સુધી વચગાળાના જામીન મંજૂર કરવામાં આવ્યા છે. વચગાળાના જામીન મંજૂર કરતી વખતે, દિલ્હીની કરકરડૂમા કોર્ટે જણાવ્યું હતું કે ઉમરને 29 ડિસેમ્બરની સાંજે આત્મસમર્પણ કરવું પડશે. તેની મુક્તિની શરતોના ભાગ રૂપે, કોર્ટે નિર્દેશ આપ્યો હતો કે ઉમર ખાલિદ સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ ન કરે, કોઈપણ સાક્ષીઓનો સંપર્ક ન કરે અને ફક્ત પરિવારના સભ્યો, સંબંધીઓ અને મિત્રો સાથે જ મળે.
14 ડિસેમ્બરથી વચગાળાના જામીન માંગવામાં આવ્યા
જેએનયુના ભૂતપૂર્વ વિદ્યાર્થી નેતા ઉમર ખાલિદે કરકરડૂમા કોર્ટમાં વચગાળાના જામીન માટે અરજી દાખલ કરી હતી. તેણે તેની બહેનના લગ્નમાં હાજરી આપવા માટે 14 થી 29 ડિસેમ્બર સુધી વચગાળાના જામીન માંગ્યા હતા. અરજીમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે તેની બહેનના લગ્ન 27 ડિસેમ્બરે છે અને મહત્વપૂર્ણ પારિવારિક કાર્યક્રમ માટે તેની હાજરી જરૂરી છે.
દિલ્હી રમખાણોમાં 700 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા
સપ્ટેમ્બર 2020 માં, દિલ્હી પોલીસે ઉમર ખાલિદની ધરપકડ કરી હતી. તેના પર ફેબ્રુઆરી 2020 માં દિલ્હીમાં મોટા પાયે હિંસા ભડકાવવાનું કાવતરું ઘડવાનો આરોપ છે. ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ (નિવારણ) અધિનિયમ (UAPA) હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ખાલિદની સાથે, શરજીલ ઇમામ અને અન્ય ઘણા લોકો પર પણ આ જ કેસમાં કાવતરાખોર હોવાનો આરોપ છે. દિલ્હી રમખાણોમાં ઘણા લોકો માર્યા ગયા હતા, અને 700 થી વધુ લોકો ઘાયલ થયા હતા.