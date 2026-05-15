કનોરિયા સેન્ટર ફોર આર્ટ્સ ખાતે સંગીતા જિંદાલ ક્રાફ્ટ શિલાનો શિલાન્યાસ

અમદાવાદ: કનોરિયા સેન્ટર ફોર આર્ટ્સ (Kanoria Center For Arts) ખાતે શુક્રવારે સંગીતા જિંદાલ (Sangita Jindal) ક્રાફ્ટ શિલાનો શિલાન્યાસ સમારંભ યોજાયો. આ સ્થળ હસ્તકલાના પ્રદર્શન અને સર્જનાત્મક અભ્યાસ માટે સમર્પિત રહેશે. ભારતીય હસ્તકલા પરંપરાઓને વધુ ઓળખ અને વિકાસ મળે તે માટે સતત સહયોગ આપનાર સંગીતા જિંદાલના સન્માનમાં આ સ્થળને “સંગીતા જિંદાલ ક્રાફ્ટ શિલા” નામ આપવામાં આવ્યું છે. કનોરિયા સેન્ટરના કેમ્પસમાં આ સ્થળની એક જીવંત અને સતત વિકસતા સર્જનાત્મક મંચ તરીકે કલ્પના કરવામાં આવી છે.આ પ્રોજેક્ટની રચના સ્ટુડિયો સંગાથ દ્વારા કરવામાં આવી છે, જે ખુશ્નુ પંથકી હૂફ અને સોનકે હૂફના નેતૃત્વ હેઠળ કાર્યરત એડી100 આર્કિટેક્ચર ફર્મ છે. આ સ્ટુડિયોએ અગાઉ કનોરિયા આર્ટ શોપ (ગેલેરિયા30) અને ઉર્મિલા કૈલાશ બ્લેક બોક્સની ડિઝાઇન પણ તૈયાર કરી હતી અને સંસ્થા સાથેનો તેમનો લાંબા સમયનો સંબંધ યથાવત્ રહ્યો છે.
પ્રદર્શન સ્થળ અને સક્રિય વર્કશોપ પરિસરમાં હસ્તકલા માત્ર પ્રદર્શિત નહીં થાય, પરંતુ એક જીવંત સર્જનાત્મક પ્રક્રિયા તરીકે પણ અનુભવાશે. આ સ્થળ પ્રદર્શનો, પ્રત્યક્ષ વર્કશોપ્સ, પ્રદર્શનાત્મક રજૂઆતો અને સહયોગાત્મક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા હસ્તકલા કારીગરો, કલાકારો, ડિઝાઇનરો અને દર્શકોને એકત્રિત કરશે.
એવા સમયમાં જ્યારે હસ્તકલા માત્ર સંરક્ષણ પૂરતી મર્યાદિત ન રહી નવી વિચારસરણી અને ચર્ચાઓ તરફ આગળ વધી રહી છે, ત્યારે સંગીતા જિંદાલ ક્રાફ્ટ શિલા હસ્તકલાની પરંપરાઓ સાથે જોડાયેલા જ્ઞાન, કૌશલ્ય અને વાર્તાઓને ઉજાગર કરવાનો પ્રયાસ કરશે. આ સ્થળ લોકોમાં સર્જન પ્રક્રિયાને વધુ નજીકથી સમજવાની અને અનુભવવાની પ્રેરણા આપશે, સાથે સાથે કારીગરો અને પ્રેક્ટિશનર્સને નવી દિશાઓ અને કાર્યપદ્ધતિઓ શોધવામાં પણ સહાયરૂપ બનશે.