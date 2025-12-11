ભારતમાં છેલ્લા 25 વર્ષમાં આટલી વિમાન કંપનીઓ થઈ બંધ!

ઇન્ડિગોની વારંવાર ફ્લાઇટ રદ થવાથી મુસાફરો માટે કટોકટી ઊભી થઈ છે. પરંતુ આ પહેલી વાર નથી જ્યારે ભારતના ઉડ્ડયન ક્ષેત્રમાં આટલી મોટી ઉથલપાથલનો સામનો કરવો પડ્યો હોય. ભારતમાં એરલાઇન્સે અગાઉ પણ કટોકટીનો સામનો કર્યો છે. હકીકતમાં, છેલ્લા 25 વર્ષમાં નવ એરલાઇન્સ બંધ થઈ ગઈ છે.
ઇન્ડિગો દ્વારા વારંવાર ફ્લાઇટ રદ થવાથી મુસાફરો માટે કટોકટી ઊભી થઈ છે. નવેમ્બરમાં નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) દ્વારા રજૂ કરાયેલા નિયમો હેઠળ યોગ્ય વ્યવસ્થા કરવામાં એરલાઇન નિષ્ફળ ગયા બાદ આ કટોકટી ઊભી થઈ હતી. જોકે, મુસાફરોની અસુવિધા વધતાં બાદ નિયમોને કામચલાઉ ધોરણે પાછા ખેંચી લેવામાં આવ્યા હતા. નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રી રામમોહન નાયડુએ સંસદમાં સ્પષ્ટતા કરી હતી કે આ મામલે જવાબદારી નક્કી કરવામાં આવશે. આ કટોકટી ઉભી થઈ ત્યારથી, ઇન્ડિગોએ 5,000 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરી છે. ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે ઇન્ડિગોને પણ નાણાકીય નુકસાન થયું છે. ભારતના ઉડ્ડયન બજારમાં ઇન્ડિગોનો 60 ટકા હિસ્સો છે.
આ પહેલી વાર નથી જ્યારે કોઈ ભારતીય એરલાઇન્સ ખૂબ ઊંચાઈએ પહોંચી હોય અને પછી અચાનક પડી ભાંગી હોય. છેલ્લા 25 વર્ષોમાં, નવ અગ્રણી એરલાઇન્સ નાણાકીય મુશ્કેલીઓનો ભોગ બની છે.
છેલ્લા 25 વર્ષમાં કઈ ભારતીય એરલાઇન્સ બંધ થઈ ગઈ છે?
એર સહારા
એર સહારા લિમિટેડ ભારતની એક જાણીતી ખાનગી એરલાઇન હતી, જેની માલિકી સહારા ઇન્ડિયા પરિવાર ગ્રુપ પાસે હતી. તે 115 સ્થાનિક ફ્લાઇટ્સ ચલાવતી હતી. 2003માં તેને પડોશી દેશોમાં ઉડાન ભરવાની પરવાનગી આપવામાં આવી હતી.સહારા ઇન્ડિયા પરિવાર ગ્રુપ નવી એરલાઇન સ્થાપિત કરનારી પ્રથમ કંપનીઓમાંની એક હતી. આ એરલાઇન બે બોઇંગ 737-200 વિમાનો સાથે શરૂ થઈ. 2000માં, સહારા એરલાઇન્સને એર સહારા તરીકે ફરીથી લોન્ચ કરવામાં આવી. પૂર્ણ-સેવા મોડેલમાં સંક્રમણ કર્યા પછી, એરલાઇનને નુકસાન થવા લાગ્યું. આના કારણે ખર્ચમાં વધારો થયો, અને સ્પર્ધામાં વધારો થવાથી ટિકિટના ભાવ પર દબાણ આવ્યું. એર ડેક્કન જેવા નવા ઓછા ખર્ચવાળા કેરિયર્સ ખૂબ ઓછા ભાડા પર ફ્લાઇટ્સ ઓફર કરી રહ્યા હતા, જેના કારણે અન્ય એરલાઇન્સ પર ભાવ ઘટાડવા માટે દબાણ આવ્યું. ઇંધણના ખર્ચમાં તીવ્ર વધારો થયો, એરપોર્ટ ચાર્જ વધ્યો અને નફાના માર્જિનમાં ઘટાડો થયો. 2006 સુધીમાં, એર સહારાએ ખોટ કરવાનું શરૂ કર્યું. એપ્રિલ 2007 માં, જેટ એરવેઝે તેને ₹1,450 કરોડમાં હસ્તગત કરી. ત્યારબાદ એર સહારાને જેટલાઇટ તરીકે ફરીથી લોન્ચ કરવામાં આવી. એપ્રિલ 2019માં, જેટલાઇટ અને જેટ એરવેઝ બંને એક સાથે બંધ થઈ ગયા, જેનાથી એર સહારાના અસ્તિત્વનો અંત આવ્યો.
એર ડેક્કન
2005માં, નિવૃત્ત આર્મી ઓફિસર જી.આર. ગોપીનાથે જાહેરાત કરી હતી કે તેઓ ભારતીયોને એક રૂપિયાથી પણ ઓછા ભાવે હવાઈ મુસાફરી ઓફર કરશે. તેઓ દેશની પ્રથમ બજેટ એરલાઇન, એર ડેક્કનના સ્થાપક છે. ઓગસ્ટ 2003માં, તેમણે એર ડેક્કન શરૂ કર્યું, જેમાં છ 48-સીટર ટ્વીન-એન્જિન ફિક્સ્ડ-વિંગ ટર્બોપ્રોપ એરક્રાફ્ટનો કાફલો હતો, અને દક્ષિણ શહેરો હુબલી અને બેંગ્લોર વચ્ચે દૈનિક ફ્લાઇટ હતી. 2007 સુધીમાં એરલાઇન 67 એરપોર્ટ પરથી દરરોજ 380 ફ્લાઇટ્સ ચલાવતી હતી. પરંતુ એર ડેક્કનને વધતા નુકસાન અને વધતા ખર્ચનો સામનો કરવો પડ્યો. 2007માં કેપ્ટન ગોપીનાથે તેમની કંપની કિંગફિશર એરલાઇન્સને વેચી દીધી, જે દારૂના વેપારી વિજય માલ્યાની માલિકીની હતી, જેઓ કિંગફિશર એરલાઇન્સના પણ માલિક હતા. વિજય માલ્યાએ એર ડેક્કનનું નામ બદલીને કિંગફિશર રેડ રાખ્યું.
પેરામાઉન્ટ એરવેઝ
પેરામાઉન્ટ એરવેઝ 2005 માં મદુરાઈ સ્થિત ટેક્સટાઇલ કંપની પેરામાઉન્ટ ગ્રુપ દ્વારા ચેન્નાઈથી શરૂ કરવામાં આવી હતી. તે બિઝનેસ ક્લાસ મુસાફરો પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરનારી પ્રથમ એરલાઇન હતી, જેણે નવી પેઢીના એમ્બ્રેર 170/190 ફેમિલી સિરીઝ એરક્રાફ્ટ લોન્ચ કર્યા હતા. જોકે, 2010 માં સરકારે તેનું લાઇસન્સ રદ કર્યું. અન્ય એરલાઇન્સથી વિપરીત આ એરલાઇન ફક્ત ઓછી કિંમતની ફ્લાઇટ્સ પૂરી પાડવા પર આધાર રાખતી ન હતી. તે ફક્ત એક જ વિમાન ચલાવતી હતી. આ પછી નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ તેના રાષ્ટ્રીય એરલાઇન લાઇસન્સની માન્યતા પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો, કારણ કે રાષ્ટ્રીય પરમિટ માટે ઓછામાં ઓછા પાંચ વિમાનોનો કાર્યકારી કાફલો જરૂરી છે. તેથી, એરલાઇનનું લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યું.
કિંગફિશર એરલાઇન્સ
2005માં દારૂના વેપારી વિજય માલ્યાએ કિંગફિશર એરલાઇન્સ શરૂ કરી. તેના કાફલામાં વધુ વિમાન ઉમેરવા માટે તેણે 2007માં ડૂબતી એરલાઇન એર ડેક્કનને પણ હસ્તગત કરી. ભારતીય એરલાઇન ઉદ્યોગ ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક છે. મીડિયા અહેવાલો અનુસાર કિંગફિશરે ડઝનેક વિમાનો ભાડે લીધા હતા અથવા ખરીદ્યા હતા, જેની વાર્ષિક લીઝ કિંમત 900થી 1000 કરોડ સુધી પહોંચી હતી. એવિએશન ટર્બાઇન ઇંધણની ઊંચી કિંમત પણ એરલાઇન પર ભારે પડી હતી. જોકે, ઘણી કામગીરીમાં ભૂલો, વધતા દેવા અને બજારના દબાણને કારણે પાછળથી એરલાઇન બંધ થઈ ગઈ. 2009માં કિંગફિશર નાણાકીય સમસ્યાઓનો સામનો કરવા લાગી. 2011માં કટોકટી વધુ વણસી. 2012 સુધીમાં કિંગફિશરનો કાફલો ઘટવા લાગ્યો અને ચૂકવણીમાં વિલંબને કારણે કર્મચારીઓ હડતાળ પર ઉતરી ગયા. ચેક બાઉન્સ થવાને કારણે બિનજામીનપાત્ર વોરંટ જારી કરવામાં આવ્યા હતા, અને 950 કરોડની મોટી IDBI લોનના કારણે CBI એક્શનમાં આવી હતી. કિંગફિશર એરલાઇન્સે 2012 માં કામગીરી બંધ કરી દીધી હતી.
જેટ એરવેઝ
ભારતે 1992માં ખાનગી એરલાઇન્સ માટે હવાઈ માર્ગો ખોલવાનું શરૂ કર્યું. તે જ વર્ષે નરેશ ગોયલે જેટ એરવેઝની સ્થાપના કરી. જેટ એરવેઝે 1993માં એર-ટેક્સી ઓપરેટર તરીકે શરૂઆત કરી હતી. તે એવા સમયે એરલાઇન ઉદ્યોગમાં ખાનગી એરલાઇન તરીકે ઉભરી આવી હતી જ્યારે સરકારી માલિકીની કંપનીઓ દેશમાં પ્રભુત્વ ધરાવતી હતી. 2004માં આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ શરૂ થઈ હતી. એરલાઇનની મુશ્કેલીઓ વધતી ગઈ કારણ કે તેણે એવા બજારમાં પૂર્ણ-સેવા મોડેલ જાળવી રાખ્યું હતું જ્યાં સસ્તી ફ્લાઇટ્સ સરળતાથી ઉપલબ્ધ હતી. ફ્લાઇટમાં ભોજન, સંચાલન ખર્ચ અને આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સમાં ઝડપી વધારાને કારણે એરલાઇન નાણાકીય દબાણમાં આવી ગઈ. ઇન્ડિગો અને સ્પાઇસજેટની ઓછી કિંમતની ફ્લાઇટ્સે તેની નાણાકીય સ્થિતિને બગાડી નાખી. 2010ના અંત સુધીમાં, દેવું વધવા લાગ્યું અને સ્ટાફના પગારમાં વિલંબ થવા લાગ્યો. જેટ એરવેઝે નાદાર એર સહારાને હસ્તગત કરી હતી. જોકે, આ સંપાદન અસફળ રહ્યું. એપ્રિલ 2019 સુધીમાં, એરલાઇન પાસે પૈસા ખતમ થઈ ગયા હતા. 17 એપ્રિલે, જેટ એરવેઝે તેની છેલ્લી ફ્લાઇટ ચલાવી હતી. બાદમાં, કંપનીએ જાહેરમાં જાહેરાત કરી કે તે ઇંધણ અને આવશ્યક સેવાઓ માટે ભંડોળના અભાવે કામગીરી બંધ કરી રહી છે.
ટ્રુ જેટ
જુલાઈ 2015માં સાત વિમાનોના કાફલા સાથે કામગીરી શરૂ કરનાર ટ્રુ જેટ સૌથી લાંબા સમય સુધી સેવા આપતી પ્રાદેશિક એરલાઇન હતી. તેની સ્થાપના હૈદરાબાદ સ્થિત ઉડ્ડયન જૂથ ટર્બો મેઘા એરવેઝ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. એરલાઇનનું મિશન ટાયર-2 અને ટાયર-3 શહેરોને, ખાસ કરીને દક્ષિણ ભારતના શહેરોને મર્યાદિત હવાઈ જોડાણ સાથે જોડવાનું હતું. 2016માં ભારત સરકારે સબસિડી, ટેક્સમાં છૂટ અને એરપોર્ટ ચાર્જ ઘટાડીને પ્રાદેશિક હવાઈ જોડાણને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ઉડાન (ઉડે દેશ કા આમ નાગરિક) યોજના શરૂ કરી. આ યોજનામાં ટ્રુ જેટનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ભારતમાં પ્રાદેશિક ફ્લાઇટ્સ સામાન્ય રીતે ખૂબ નફાકારક નથી, જેના કારણે તે બંધ થવાની સંભાવના વધારે છે. આનું કારણ ઓછી મુસાફરોની માંગ, ટૂંકા રૂટ અને વિમાન ભાડાપટ્ટા, જાળવણી અને બળતણ જેવા ઊંચા નિશ્ચિત ખર્ચ છે. એરલાઇન ફ્લાઇટ સબસિડી પર ખૂબ આધાર રાખતી હતી, જે, વિલંબિત સરકારી ભંડોળ સાથે, નાણાકીય કટોકટીને કારણે નુકસાનમાં પરિણમી હતી. કોવિડ દરમિયાન ફ્લાઇટ્સ બંધ થઈ ગઈ, જેના કારણે તેની નાણાકીય સ્થિતિ સંપૂર્ણપણે બગડી ગઈ.
GoFirst
GoFirst એ 2005 માં IndiGo અને SpiceJet સાથે મળીને કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. જાન્યુઆરી 2025 માં, નેશનલ કંપની લો ટ્રિબ્યુનલ (NCLT) એ બજેટ એરલાઇન GoFirst Airways ને ફડચામાં લેવાનો આદેશ આપ્યો. આનો અર્થ એ થયો કે કંપનીને તેની સંપત્તિ વેચવા અને દેવા ચૂકવવા માટે કહેવામાં આવ્યું હતું. નાણાકીય સમસ્યાઓને કારણે, એરલાઇને મે 2023 માં સ્વૈચ્છિક નાદારી ઠરાવ માટે અરજી કરી. GoFirst 3 મે, 2023 થી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યું છે. કંપનીએ 2005-06 માં મુંબઈથી અમદાવાદની તેની પ્રથમ ફ્લાઇટ સાથે સ્થાનિક કામગીરી શરૂ કરી હતી. 2018-19 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ શરૂ થઈ હતી. “એન્જિન સમસ્યાઓ” ને કારણે ફ્લાઇટ્સ રદ થયા પછી PW ને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું.
વિસ્તારા
વિસ્તારા જાન્યુઆરી 2015 માં શરૂ કરવામાં આવી હતી. તેના મર્જરથી ભારતીય એરલાઇન વ્યવસાયમાં પૂર્ણ-સેવા એરલાઇન્સની સંખ્યા ઘટીને માત્ર એક રહી ગઈ. વિસ્તારા ટાટા ગ્રુપ અને સિંગાપોર એરલાઇન્સ વચ્ચેના સંયુક્ત સાહસ તરીકે કાર્યરત હતી. તેણે તેની છેલ્લી ફ્લાઇટ 11 નવેમ્બર, 2024 ના રોજ ઉડાન ભરી હતી. મે 2024 માં ક્રૂની અછતને કારણે એરલાઇનને 100થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ કરવી પડી હતી. ત્યારબાદ તેનું એર ઇન્ડિયા સાથે વિલીનીકરણ થયું.
AIX કનેક્ટ્સ
અગાઉ એરએશિયા ઇન્ડિયા તરીકે ઓળખાતી, AIX કનેક્ટ્સનું ટાટા ગ્રુપની એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસ સાથે વિલીનીકરણ થયું. 2024 થી, AIX કનેક્ટ્સના સંચાલન અને વિમાનોને એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યા.
શું ઇન્ડિગો કટોકટી પણ આ દિશામાં નિર્દેશ કરે છે?
નાગરિક ઉડ્ડયન મંત્રાલયે ઇન્ડિગો એરલાઇન્સને તેની ફ્લાઇટ્સ 10% ઘટાડવા માટે કડક નિર્દેશ જારી કર્યો છે. ગયા અઠવાડિયે જારી કરાયેલા સરકારી નિયમોને અનુસરીને, ઇન્ડિગો ગેરવહીવટમાં હોવાનું જાણવા મળ્યું છે. મંત્રાલય જણાવે છે કે એરલાઇનના સંચાલનને સ્થિર કરવા અને ફ્લાઇટ રદ કરવા ઘટાડવા માટે આ ઘટાડો જરૂરી છે. મંત્રાલયે આ કર્યું છે કારણ કે 10 ટકા ઘટાડો એરલાઇનની સિસ્ટમ પર દબાણ ઘટાડવાનો હેતુ ધરાવે છે જેથી કોઈપણ ફ્લાઇટ્સ જે સમયપત્રક પર રહે છે તે સમયસર કાર્ય કરી શકે. ઇન્ડિગોએ ખાતરી કરવી જોઈએ કે તે ઉચ્ચ-માગવાળા રૂટ પર પણ સરળ કામગીરી જાળવી રાખે અને કોઈપણ ક્ષેત્ર પર સેવા સંપૂર્ણપણે સ્થગિત ન કરે. ઇન્ડિગોના સીઈઓ પીટર એલ્બર્સને પણ આ બાબતે જવાબ આપવા માટે કહેવામાં આવ્યું છે. ઇન્ડિગો હાલમાં ભારતીય બજારમાં એકમાત્ર એરલાઇન છે જે ઓછી કિંમતની ફ્લાઇટ્સ ઓફર કરે છે. નવા નિયમો લાગુ થયા પછી પણ, ઇન્ડિગોના મુસાફરોએ સૌથી વધુ ફ્લાઇટ રદ કરી હતી. આ સ્પષ્ટપણે ભારતીય બજાર પર ઇન્ડિગોની મજબૂત પકડ દર્શાવે છે.