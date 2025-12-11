બીજી T20I માં આફ્રિકા સામે ભારતનો કારમો પરાજય

વિશ્વની નંબર 1 T20 ટીમ ભારત, બીજી T20I માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે સરળતાથી હારનો સામનો કરી શક્યું. ન્યૂ ચંદીગઢમાં રમાયેલી મેચમાં દક્ષિણ આફ્રિકાએ 213 રન બનાવ્યા હતા અને તેના જવાબમાં ટીમ ઈન્ડિયા 162 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાનો 51 રનથી કારમો પરાજય થયો હતો. આ હાર સાથે, T20I શ્રેણી હવે 1-1 થી બરાબર થઈ ગઈ છે. પાંચ મેચની શ્રેણીની આગામી મેચ રવિવારે ધર્મશાલામાં રમાશે.

ટીમ ઈન્ડિયા બેટિંગ હોય કે બોલિંગ, બંને મોરચે ખરાબ રીતે નિષ્ફળ ગઈ. જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહે મળીને આઠ ઓવરમાં 99 રન આપ્યા. વરુણ ચક્રવર્તી સિવાય, બધા બોલરો ખૂબ મોંઘા સાબિત થયા. શરમજનક વાત એ છે કે ટીમ ઈન્ડિયાના બોલરોએ 16 વાઈડ સહિત 22 વધારાના રન આપ્યા.

બોલરો પછી, બેટ્સમેન પણ નિષ્ફળ ગયા. શુભમન ગિલ પહેલા બોલ પર આઉટ થયો. ઉપ-કેપ્ટન ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયા પછી, અભિષેક શર્મા 17 રન બનાવીને આઉટ થયો. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ ફક્ત 5 રન બનાવી શક્યો. છેલ્લી મેચના હીરો, હાર્દિક પંડ્યા, 23 બોલમાં ફક્ત 20 રન બનાવી શક્યો. તિલક વર્માએ 62 રન બનાવ્યા, અને અન્ય કોઈ બેટ્સમેન સારો દેખાવ કર્યો નહીં. અક્ષર પટેલે 21 બોલમાં 21 રન બનાવ્યા.

દક્ષિણ આફ્રિકાના વિજયના હીરો

દક્ષિણ આફ્રિકાના વિજયના હીરો ક્વિન્ટન ડી કોક અને બાર્ટમેન હતા. ડી કોકે ફક્ત 46 બોલમાં 90 રન બનાવ્યા. ઝડપી બોલર બાર્ટમેનએ 4 વિકેટ લીધી. સિપામલા, ન્ગીડી અને યાનસેને 2-2 વિકેટ લીધી.

ગૌતમ ગંભીરની રણનીતિ પર પ્રશ્નો

આ મેચમાં ખેલાડીઓએ માત્ર ખરાબ પ્રદર્શન કર્યું જ નહીં, પરંતુ મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરની રણનીતિ પણ અગમ્ય લાગી. આ મેચમાં તિલક વર્મા અને સૂર્યકુમાર યાદવ જેવા બેટ્સમેનોની હાજરી છતાં અક્ષર પટેલને નંબર 3 પર મોકલવામાં આવ્યો હતો. અક્ષર પટેલે 21 બોલમાં ફક્ત 21 રન બનાવ્યા અને ત્યાંથી ટીમ ઈન્ડિયાની મેચ જીતવાની શક્યતાઓ મુશ્કેલ બની ગઈ. હવે જોવાનું એ રહ્યું કે ભારતીય ટીમ ત્રીજી T20માં કેવી રીતે વાપસી કરશે.

