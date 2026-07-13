VIDEO: સુરતના રસ્તા પર પતિ પત્નીની છુટ્ટા હાથની મારામારી

સુરત: ઘરેલુ હિંસાની એક ચોંકાવનારી ઘટના સીસીટીવીમાં કેદ થઈ છે. કૌટુંબિક કંકાસ અને અણબનાવના કારણે જાહેરમાં હિંસક હુમલાની ઘટના સામે આવી છે. મોટા વરાછા રોડ પર પ્રગતિ આઈટી પાર્ક પાસે 11 જુલાઈના રોજ સવારે એક પતિએ પોતાની જ પત્નીને રસ્તા વચ્ચે આંતરીને ગંદી ગાળો આપી હતી અને વાળ પકડીને બેરહેમીપૂર્વક માર માર્યો હતો. આટલું જ નહીં, પતિ સાથે કારમાં સવાર તેની પ્રેમિકાએ પણ પત્નીને ઝાપટ મારી દીધી હતી.
ધોળા દિવસે જાહેર રસ્તા પર બનેલી આ સમગ્ર હિંસક ઘટના ત્યાં નજીકમાં લાગેલા સીસીટીવી કેમેરામાં કેદ થઈ ગઈ. ઘટનાને પગલે એકત્ર થયેલા રાહદારીઓએ મહિલાને વધુ મારથી બચાવી હતી. ઇજાગ્રસ્ત મહિલાને તાત્કાલિક સ્મીમેર હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવી હતી અને આ મામલે ઉત્રાણ પોલીસ મથકમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવ્યો.
સીસીટીવી ફૂટેજ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે. તેમાં 46 વર્ષીય પ્રવિણ અમરશીભાઈ ગોલકીયા તરીકે ઓળખાતો આરોપી, તેની પત્ની હિરલબેનના સ્કૂટર સામે પોતાની કાર રોકીને તેને રોકવા માટે દબાણ કરતો દેખાય છે. પછી તે વાહનમાંથી બહાર નીકળે છે, તેનો સામનો કરે છે, તેને વાળથી પકડીને ખેંચે છે અને જાહેરમાં લાત અને મુક્કો મારે છે.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, છાપરાભાઠા રોડ પર અમરોલી વિસ્તારમાં રહેતી 34 વર્ષીય હિરલબેન બ્યુટી પાર્લર ચલાવીને પોતાનું ગુજરાન ચલાવે છે. વર્ષ 2010માં તેમના લગ્ન પ્રવિણ ગોલકીયા સાથે થયા હતા. જોકે, વર્ષ 2019થી પતિ-પત્ની વચ્ચે અણબનાવ હોવાથી તેઓ અલગ રહે છે અને ફેમિલી કોર્ટમાં કેસ પણ ચાલી રહ્યો છે. દંપતિને બે પુત્રીઓ છે, જેમાં એક માતા સાથે અને બીજી પિતા સાથે રહે છે.
હુમલા દરમિયાન આરોપીએ મહિલાના પરિવારના સભ્યો સાથે પણ દુર્વ્યવહાર કર્યો હતો. જ્યારે મહિલાએ વિરોધ કર્યો, ત્યારે તે કથિત રીતે હિંસક બન્યો અને તેના પર હુમલો કર્યો. પસાર થતા લોકોએ દરમિયાનગીરી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હોવા છતાં, એક મહિલા ટ્રાફિક પોલીસ અધિકારી ઘટનાસ્થળે પહોંચી ત્યાં સુધી હુમલો ચાલુ રહ્યો.
ટુર અને ટ્રાવેલનો વ્યવસાય કરતા પ્રવિણ ગોલકીયાએ પોતાની કારમાં ભાગી જતા પહેલા તેની અલગ થયેલી પત્નીને મારી નાખવાની ધમકી આપી હતી. ઘટના બાદ, મહિલાએ પોલીસનો સંપર્ક કર્યો અને ફરિયાદ નોંધાવી. ફરિયાદના થોડા કલાકોમાં જ તેની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.