ઓબીસી ક્વોટા વધારવાને મામલે તેલંગાણા સરકારને ‘સુપ્રીમ’ આંચકો

નવી દિલ્હીઃ સુપ્રીમ કોર્ટે તેલંગાણા સરકારને આંચકો આપ્યો છે. કોર્ટે રાજ્યમાં સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણીમાં પછાતના વર્ગો (Backward Classes) માટેનું આરક્ષણ 42 ટકા સુધી વધારવાની રેવંત રેડ્ડી સરકારની અરજી ફગાવી દીધી છે. ન્યાયમૂર્તિ વિક્રમ નાથ અને ન્યાયમૂર્તિ સંદીપ મહેતા સમિતિએ આ મામલે સુનાવણી કરી હતી. તેલંગાણા સરકારે સરકારી આદેશ નંબર 9 પર હાઈકોર્ટ દ્વારા લગાવાયેલી રોકને પડકાર્યો હતો, જેમાં પછાતના વર્ગો માટે આરક્ષણ વધારવાની માગ કરવામાં આવી હતી.
રાજ્યનો તર્ક હતો કે સ્થાનિક સ્વરાજ ચૂંટણી માટે ઓબીસી માટે આરક્ષણ 42 ટકા સુધી વધારવું એ એક નીતિગત નિર્ણય છે, જેને કારણે કુલ આરક્ષણ 67 ટકા થઈ જશે. આ સુનાવણી દરમિયાન ન્યાયમૂર્તિ નાથે તેલંગાણા સરકારના વકીલ અભિષેક મનુ સિંઘવીને પૂછ્યું હતું કે ચૂંટણીની જાહેરાત પહેલાં પછાતના વર્ગો માટે આરક્ષણ કેમ લાગુ ન થયું. સિંઘવીએ જવાબ આપ્યો હતો કે રાજ્યપાલે બિલને અટકાવ્યું હતું, પરંતુ તે “મૌન સ્વીકૃતિ”ને આધારે કાયદો બની ગયો હતો. તેમણે તામિલનાડુ રાજ્યપાલના કેસમાં સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાનો ઉલ્લેખ કર્યો. તેમણે દલીલ કરી હતી કે કાયદાને પડકાર્યા વિના જ તેના પર રોક લગાવવામાં આવી છે.
સુપ્રીમ કોર્ટે સૂચન કર્યું કે ચૂંટણી હાલના આરક્ષણના આધારે યોજવી જોઈએ. કોર્ટે એ પણ કહ્યું હતું કે આરક્ષણની મર્યાદા કરતાં વધુ છૂટ માત્ર અનુકૂળ વિસ્તારો અને જનજાતિ વિસ્તારોમાં જ લાગુ પડે છે, જે તેલંગાણામાં નથી.
સિંઘવીએ રાજ્યમાં કરાયેલા વ્યાપક સામાજિક–આર્થિક અને જાતિ સર્વેનો ઉલ્લેખ કરીને દલીલ કરી હતી કે રાજ્યને આરક્ષણ નક્કી કરવાનો અધિકાર છે. કૃષ્ણમૂર્તિ કેસમાં આપવામાં આવેલા અગાઉના ચુકાદાઓને યાદ કરાવતા સુપ્રીમ કોર્ટએ સ્પષ્ટ કર્યું હતું કે સામાન્ય વિસ્તારોમાં ત્રિસ્તરીય પરિક્ષણ (Triple Test) હોવા છતાં આરક્ષણ 50 ટકા કરતાં વધુ ન હોઈ શકે. મહારાષ્ટ્ર અને મધ્ય પ્રદેશ જેવાં રાજ્યોને પણ વધારેલા આરક્ષણને લઈને સુપ્રીમ કોર્ટના અસ્વીકારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો.