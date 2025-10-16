અમદાવાદ: દિવાળી નિમિત્તે રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યું નગર

અમદાવાદ: દિવાળીના તહેવારો શરુ થાય એ પહેલાં શહેરનો પૂર્વ અને પશ્ચિમ વિસ્તાર રોશનીથી ઝળહળી ઉઠ્યો છે. અંધકારને ભગાડી ઉજાસ પાથરતા આ તહેવારમાં આધુનિકતાએ પ્રવેશ કર્યો છે. જેના કારણે દીવડાંની જ્યોતિની સાથે હવે ડીઝાઈનર રોશનીથી ઈમારતો અને માર્ગો ઉજાસ પાથરી રહ્યા છે.
દિવાળી નિમિત્તે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશને રિવરફ્રન્ટ, સાબરમતી નદી પરના બ્રિજ, નવા બંધાયેલા ઓવર બ્રિજ, અંડરબ્રિજ તમામ દરવાજા પર રોશની કરી છે. આ સાથે કેટલીક સરકારી, અર્ધ સરકારી અને ખાનગી ઈમારતોને રોશનીથી શણગારવામાં આવી છે. હેરિટેજ સ્થાપત્યોની સાથે મંદિરોને પણ સુંદર રીતે સજાવવામાં આવ્યા છે.દિવાળીના તહેવારો નજીક આવતાં જ શહેરમાં ધીરે ધીરે બજારોમાં તેજી આવતી જાય છે.
(પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ- અમદાવાદ)