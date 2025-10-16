સત્યમેવ જયતે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલનું વાર્ષિક સ્ટાર્ટ-અપ પિચ ચેલેન્જ

અમદાવાદ: સત્યમેવ જયતે ઇન્ટરનેશનલ સ્કૂલ (SJIS) એ પોતાના વાર્ષિક સ્ટાર્ટ-અપ ધ પિચ ચેલેન્જ 2025નું સફળ સમાપન કર્યું. જેમાં ધોરણ 10ના 43 વિદ્યાર્થીઓએ પોતાના નવીન બિઝનેસ આઇડિયાઝ રજૂ કર્યા હતા.SJIS કેમ્પસમાં યોજાયેલી આ શાર્ક ટેંક -સ્ટાઇલ સ્પર્ધામાં વિધ્યાર્થીઓએ સંપૂર્ણ બિઝનેસ પ્લાન રજૂ કર્યા. જેમાં પ્રોડક્ટ ડિઝાઇન, નાણાકીય અંદાજ, માર્કેટિંગ સ્ટ્રેટેજી અને ફંડિંગ પ્રસ્તાવનો સમાવેશ હતો — અને તે પણ પેનલ સામે જેમાં અનુભવી ઉદ્યોગપતિઓ સામેલ હતા.

વિદ્યાર્થીઓના વિચારોમાં પુનઃઉપયોગી બોટલથી લઈને રેકેટ ગ્રિપ, પરફ્યુમ્સ અને હાઇબ્રિડ બાઇક જેવી વિવિધતા જોવા મળી. છેલ્લા છ મહિનામાં, વિદ્યાર્થીઓએ શાયના શાહના માર્ગદર્શન હેઠળ ઉદ્યોગસાહસિકતાના દરેક તબક્કાઓ શીખ્યા — પ્રોડક્ટ રિસર્ચ અને બિઝનેસ વેલિડેશનથી લઈને પિચ તૈયાર કરવી અને જાહેર ભાષણ આપવાની કુશળતા સુધી.શાયના શાહએ જણાવ્યું “આ માત્ર સ્કૂલ પ્રોજેક્ટ નથી. આ ખરેખર વિશ્વ-તૈયાર બિઝનેસ પ્લાન છે. અમારા વિદ્યાર્થીઓએ સાબિત કર્યું કે તેઓ વિચારવા, બોલવા અને કાર્ય કરવા માટે તૈયાર છે — એક સાચા ફાઉન્ડર તરીકે.”

2025ની આવૃત્તિના વિજેતાઓ હતા:

  • પ્રથમ પુરસ્કાર: જોના અને ગ્રેસી — તેમની નવીન પુનઃઉપયોગી બોટલ વ્યવસાય માટે
  • પ્રથમ રનર્સઅપ: ગ્રીમા અને સમ્યક — રેકેટ ગ્રિપ પર આધારિત સ્પોર્ટ્સ એક્સેસરી સ્ટાર્ટઅપ માટે
  • બીજા રનર્સઅપ: નમન અને હિર્વી — તેમના સુંદર અને સ્કેલેબલ પરફ્યુમ વેન્ચર માટે

વિજેતાઓને ₹50,000 અને વધુ મૂલ્યની સ્કોલરશિપ આપવામાં આવી, પરંતુ સૌથી મોટું ઇનામ હતું — અનુભવ, સ્પષ્ટતા અને આત્મવિશ્વાસ જે દરેક વિદ્યાર્થી સાથે લઈને ગયા.

જ્યુરી પેનલમાં મૃણાલ વેદ (સ્થાપક, ફિટફોર્મન્સ), અભિવંદન લોઢા (ડાયરેક્ટર, એવોકેબ), જૈનિલ શાહ (પ્રોફેસર અને જાહેર વક્તા), નિરાલી પંડિત (કાઉન્સિલર અને મોટિવેશનલ કોચ), શિવમ પટવાલા (ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ), અને શ્રીરામ નાયર (રેસ્ટોરેન્ટર)નો સમાવેશ થાય છે.

SJIS છેલ્લા 25 વર્ષથી ઉદ્યોગસાહસિક શિક્ષણમાં અગ્રણી રહ્યું છે, જેનો અનોખો અભ્યાસક્રમ ડૉ. હિના શાહ દ્વારા રચાયેલ છે. આ કાર્યક્રમ ધોરણ 1 થી ધોરણ 10 સુધી ચાલે છે, જેમાં દરેક વર્ષે વિદ્યાર્થીઓના બિઝનેસ જ્ઞાન, સમીક્ષાત્મક વિચાર અને વાસ્તવિક વિશ્વના ઉપયોગને વિકસાવવામાં આવે છે.

