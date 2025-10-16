બૉલિવૂડ દિવાળી પાર્ટીમાં ઋતિક રોશનથી લઈ મૃણાલ સહિતના સેલેબ્સના લૂક જુઓ

ટિપ્સ ઇન્ડસ્ટ્રીઝના માલિક અને નિર્માતા રમેશ તૌરાનીએ દિવાળી પાર્ટીનું આયોજન કર્યું હતું. આ દિવાળી પાર્ટીની રાત અનેક સેલિબ્રિટીઝથી ઝળહળી ઉઠી હતી. ઋતિક રોશનથી લઈને મૌની રોય અને નોરા ફતેહી સુધી, ઘણા સ્ટાર્સ જોવા મળ્યા હતાં. ચાલો દરેક સ્ટારના લુક પર એક પછી એક નજર કરીએ.
ઋતિક રોશન અને તેની ગર્લફ્રેન્ડ સબા આઝાદ સાથે પાર્ટીમાં પહોંચ્યા હતાં. તો સુનિતા અહુજા પુત્ર સાથે હાજર રહી હતી. અભિનેત્રી મૌની રોય, મૃણાલ ઠાકુર, માનુષી છિલ્લર,નુસરત ભરુચા, જેક્લિન અને નોરા ફતેહિ સહિત અનેક સેલેબ્સે પાર્ટીમાં હાજરી આપી તેને ખાસ બનાવી હતી.
(તસવીરો: દીપક ધૂરી)