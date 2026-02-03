US ટ્રેડ ડીલને પગલે શેરબજારમાં આઠ મહિનાની સૌથી મોટી તેજી

અમદાવાદઃ એશિયન બજારોની તેજી વચ્ચે ઘરેલુ શેરબજારો જોરદાર તેજી સાથે બંધ થયાં હતાં. અમેરિકા અને ભારતની વચ્ચે લાંબા સમયથી ટ્રેડ ડીલની ઘોષણાથી બજારમાં આગઝરતી તેજી થઈ હતી. આ સિવાય રૂપિયામાં પણ મજબૂતી જોવા મળી હતી. વિદેશી રોકાણકારોએ ધૂમ ખરીદી કરી હતી. નિફ્ટી અને સેન્સેક્સ છેલ્લાં બે ટ્રેડિંગ સેશનમાં આશરે 3.5 ટકા ઊછળ્યા હતા. રોકાણકારોની સંપત્તિમાં 13 લાખ કરોડનો વધારો થયો હતો.
રાષ્ટ્રપતિ ટ્રમ્પે સોમવારે ભારત સાથે ટ્રેડ ડીલનું એલાન કર્યું હતું. આ સમજૂતી હેઠળ ભારતીય માલસામાન પર રેસિપ્રોકલ ટેરિફ ઘટીને 18 ટકા કર્યો હતો. જેથી સેન્સેક્સ 4000 પોઇન્ટ તેજી સાથે 85,323એ ખૂલ્યો હતો અને ખૂલતા જ તેજી જોવા મળી હતી. જોકે ટ્રેડિંગ સેશનને અંતે સેન્સેક્સ 2073 પોઇન્ટની તેજી સાથે 83,739.13ના સ્તરે બંધ થયો હતો, જ્યારે નિફ્ટી 639 પોઇન્ટ ઊછળી 25,727ની સપાટીએ બંધ થયો હતો. સેન્સેક્સ અને નિફ્ટીમાં 12 મે, 2025 પછી સૌથી મોટી તેજી થઈ હતી. એ સાથે મિડકેપ અને સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ અઢી ટકાથી વધુ વધ્યા હતા. બધા 16 મુખ્ય સેક્ટોરલ ઇન્ડેક્સમાં પાંચ ટકા સુધીની તેજી જોવા મળી હતી.
BSE પર કુલ 4422 શેરોમાં કામકાજ થયાં હતાં. એમાં 3299 શેરો તેજી સાથે બંધ થયા હતા અને 989 શેરોમાં ઘટાડો થયો હતો. આ સાથે 134 શેરો સપાટ બંધ થયા હતા. આ સિવાય 121 શેરોએ નવી 52 સપ્તાહની ઊંચી સપાટી સર કરી હતી, જ્યારે 117 શેરોએ 52 સપ્તાહના નવા નીચલા સ્તરે સ્પર્શ્યા હતા. આ સાથે 264 શેરોમાં અપર સરકિટ લાગી હતી, જ્યારે 144 શેરોમાં લોઅર સરકિટ લાગી હતી.