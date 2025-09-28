અભિનેતા વિજયની રેલીમાં ભાગદોડ, કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે માંગ્યો રિપોર્ટ

તમિલનાડુના કરુરમાં શનિવારે એક મોટો અકસ્માત થયો. પ્રખ્યાત અભિનેતા અને તમિલગા વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના પ્રમુખ વિજય દ્વારા હાજરી આપેલી રેલીમાં ભાગદોડ મચી ગઈ. અત્યાર સુધીમાં આશરે 36 લોકોના મોત થયાના અહેવાલ છે. 58 ઘાયલ થયા છે અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. સીએમ સ્ટાલિન આજે પીડિતોના પરિવારજનો સાથે મુલાકાત કરશે.
#BREAKING: The Ministry of Home Affairs has sought a report from the Tamil Nadu government regarding the recent stampede incident in the state. The government is required to provide details on the circumstances of the incident and the measures taken for rescue and relief… pic.twitter.com/O0N01b39Jj
— IANS (@ians_india) September 27, 2025
દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું છે કે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે તમિલનાડુ સરકાર પાસેથી નાસભાગ અંગે રિપોર્ટ માંગ્યો છે. સૂત્રો સૂચવે છે કે કેન્દ્રીય ગૃહ મંત્રાલયે કરુરમાં થયેલી નાસભાગ અંગે તમિલનાડુ સરકાર પાસેથી રિપોર્ટ માંગ્યો છે. ગૃહ મંત્રાલયે સમગ્ર ઘટના અંગે રાજ્ય સરકાર પાસેથી તાત્કાલિક રિપોર્ટ માંગ્યો છે.
સીએમ સ્ટાલિને કટોકટીની બેઠક બોલાવી
રાજ્યના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને ઘટના અંગે કટોકટીની બેઠક બોલાવી છે. મુખ્યમંત્રીએ આ ઘટનાને હૃદયદ્રાવક ગણાવી અને કહ્યું કે તેમણે મંત્રીઓ, વરિષ્ઠ અધિકારીઓ અને તબીબી ટીમોને રાહત કામગીરીનું નિરીક્ષણ કરવા માટે કરુર પહોંચવા નિર્દેશ આપ્યો છે.
વી. સેન્થિલ બાલાજી ઘાયલોની મુલાકાત લીધી
ભૂતપૂર્વ રાજ્ય મંત્રી અને ડીએમકે નેતા વી. સેન્થિલ બાલાજીએ ઇજાગ્રસ્તોની તબિયત પૂછવા માટે કરુરમાં સરકારી મેડિકલ કોલેજ અને હોસ્પિટલની મુલાકાત લીધી. તેમણે જણાવ્યું કે અત્યાર સુધીમાં 31 લોકોના મોત થયા છે, જ્યારે 58 અન્ય લોકોને ઇજાઓ સાથે હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા છે. તેમણે ઉમેર્યું કે 46 લોકો ખાનગી હોસ્પિટલોમાં અને 12 લોકો સરકારી હોસ્પિટલોમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. તેમણે જણાવ્યું કે અકસ્માત પછી તરત જ, મુખ્યમંત્રી સ્ટાલિને પરિસ્થિતિ વિશે પૂછપરછ કરી અને જિલ્લા કલેક્ટર, પોલીસ અધિક્ષક અને પોતાને હોસ્પિટલ દોડી જવાનો આદેશ આપ્યો. તેમણે તેમને વધારાના ડોકટરોને બોલાવવા અને યોગ્ય સારવાર પૂરી પાડવાની પણ સલાહ આપી.
મૃતકોના પરિવારો માટે વળતરની જાહેરાત
આ દરમિયાન, રાજ્ય સરકારે કરુર ભાગદોડમાં જીવ ગુમાવનારાઓના પરિવારો માટે ₹10 લાખનું વળતર જાહેર કર્યું છે. તમિલનાડુના મુખ્ય તબીબી અધિકારીના નિવેદન અનુસાર, “કરુર દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારાઓના પરિવારોને મુખ્યમંત્રી રાહત ભંડોળમાંથી ₹10 લાખનું વળતર મળશે.” આ સાથે, ઘટનાની તપાસ માટે નિવૃત્ત હાઇકોર્ટના ન્યાયાધીશ અરુણા જગદીશનના અધ્યક્ષતામાં એક તપાસ પંચની રચના કરવામાં આવશે.