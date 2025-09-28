તમિલનાડુમાં થયેલી ભાગદોડ બાદ અભિનેતા વિજયનું પહેલું નિવેદન

તમિલનાડુના કરુરમાં થયેલી રેલીમાં થયેલી ભાગદોડ બાદ તમિલનાડુ વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના નેતા વિજયનું પહેલું નિવેદન બહાર આવ્યું છે. તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું, “મારું હૃદય તૂટી ગયું છે, હું અસહ્ય, અવર્ણનીય પીડા અને દુઃખમાં છું જે શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાતું નથી.” જોકે, અભિનેતા વિજયે એરપોર્ટ પર આ નિવેદન આપ્યું હતું. એરપોર્ટ પર અભિનેતાની મુલાકાતથી લોકોમાં વ્યાપક ગુસ્સો ફેલાયો છે.
இதயம் நொறுங்கிப் போய் இருக்கிறேன்; தாங்க முடியாத, வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாத வேதனையிலும் துயரத்திலும் உழன்று கொண்டிருக்கிறேன்.
கரூரில் உயிரிழந்த எனதருமை சகோதர சகோதரிகளின் குடும்பங்களுக்கு என் ஆழ்ந்த அனுதாபங்களையும், இரங்கலையும் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன். மருத்துவமனையில் சிகிச்சை…
અભિનેતા વિજયે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું
અકસ્માત બાદ, અભિનેતા અને નેતા વિજયે કહ્યું, “હું કરુરમાં જીવ ગુમાવનારા મારા પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનોના પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના અને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરું છું. હું હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા લોકોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું.”
અકસ્માતની તપાસ માટે નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ
તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને અકસ્માતની તપાસ માટે તપાસ સમિતિની રચના કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સીએમ સ્ટાલિને જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અરુણા જગદીસનની અધ્યક્ષતામાં એક સભ્યનું તપાસ પંચ બનાવવામાં આવશે. તેઓ અકસ્માતની તપાસ કરશે અને પછી રાજ્ય સરકારને રિપોર્ટ સુપરત કરશે.