તમિલનાડુમાં થયેલી ભાગદોડ બાદ અભિનેતા વિજયનું પહેલું નિવેદન

તમિલનાડુના કરુરમાં થયેલી રેલીમાં થયેલી ભાગદોડ બાદ તમિલનાડુ વેત્રી કઝગમ (ટીવીકે) ના નેતા વિજયનું પહેલું નિવેદન બહાર આવ્યું છે. તેમણે ટ્વિટર પર લખ્યું, “મારું હૃદય તૂટી ગયું છે, હું અસહ્ય, અવર્ણનીય પીડા અને દુઃખમાં છું જે શબ્દોમાં વ્યક્ત કરી શકાતું નથી.” જોકે, અભિનેતા વિજયે એરપોર્ટ પર આ નિવેદન આપ્યું હતું. એરપોર્ટ પર અભિનેતાની મુલાકાતથી લોકોમાં વ્યાપક ગુસ્સો ફેલાયો છે.

 

અભિનેતા વિજયે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું

અકસ્માત બાદ, અભિનેતા અને નેતા વિજયે કહ્યું, “હું કરુરમાં જીવ ગુમાવનારા મારા પ્રિય ભાઈઓ અને બહેનોના પરિવારો પ્રત્યે મારી ઊંડી સંવેદના અને સહાનુભૂતિ વ્યક્ત કરું છું. હું હોસ્પિટલમાં સારવાર લઈ રહેલા લોકોના ઝડપથી સ્વસ્થ થવા માટે પ્રાર્થના કરું છું.”

અકસ્માતની તપાસ માટે નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ

તમિલનાડુના મુખ્યમંત્રી એમકે સ્ટાલિને અકસ્માતની તપાસ માટે તપાસ સમિતિની રચના કરવાનો આદેશ આપ્યો છે. સીએમ સ્ટાલિને જણાવ્યું હતું કે હાઇકોર્ટના મુખ્ય ન્યાયાધીશ અરુણા જગદીસનની અધ્યક્ષતામાં એક સભ્યનું તપાસ પંચ બનાવવામાં આવશે. તેઓ અકસ્માતની તપાસ કરશે અને પછી રાજ્ય સરકારને રિપોર્ટ સુપરત કરશે.

