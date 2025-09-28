Asia cup : આજે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ‘ફાઇનલ’ જંગ

એશિયા કપ 2025 ની ફાઇનલ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રવિવાર, 28 સપ્ટેમ્બરના રોજ દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. આ ટુર્નામેન્ટમાં બંને ટીમો વચ્ચેનો ત્રીજો અને અંતિમ મુકાબલો હશે. એશિયા કપના 41 વર્ષના ઇતિહાસમાં પહેલી વાર, ભારત અને પાકિસ્તાન ફાઇનલમાં એકબીજાનો સામનો કરશે, જે મેચમાં વધારાનો ઉત્સાહ ઉમેરશે.
ટીમ ઇન્ડિયાએ અત્યાર સુધી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેઓએ તેમની બધી છ મેચ જીતી છે, જેમાં પાકિસ્તાન સામેની બે જીતનો સમાવેશ થાય છે. આ ગતિ જાળવી રાખીને, સૂર્યકુમાર યાદવની આગેવાની હેઠળની ટીમ ફરી એકવાર તેમના કટ્ટર હરીફોને હરાવવા અને રેકોર્ડ નવમી વખત એશિયા કપ ટાઇટલ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે.
બીજી બાજુ, પાકિસ્તાનની સફર રોલરકોસ્ટર રાઈડ રહી છે. તેઓ ફક્ત ભારત સામે હારી ગયા, પરંતુ બાકીની બધી મેચ જીતી, કેટલીક સરળતાથી અને કેટલીક ખૂબ નજીકના માર્જિનથી. ગ્રીન બ્રિગેડનો ઉદ્દેશ્ય મેચનું મેદાન ફેરવવાનો અને તેમનો ત્રીજો એશિયા કપ ટાઇટલ જીતવાનો હશે.
દુબઈ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ સામાન્ય રીતે બેટ્સમેનોને પસંદ કરે છે, પરંતુ બોલરો પણ ચુસ્ત લાઇન અને લેન્થ સાથે રન રેટને નિયંત્રિત કરવામાં સફળ રહ્યા છે. ટોસ જીતનાર ટીમ પહેલા બેટિંગ કરવાને બદલે પીછો કરવાનું પસંદ કરશે, કારણ કે બીજી બેટિંગ કરવી પ્રમાણમાં સરળ માનવામાં આવે છે.
IND vs PAK T20I હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
* રમાયેલી મેચ: 15
* ભારત જીત્યું: 11
* પાકિસ્તાન જીત્યું: 03
* ટાઇ: 01
ટીમ ઇન્ડિયાની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
અભિષેક શર્મા, શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), શિવમ દુબે, હાર્દિક પંડ્યા, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, જસપ્રીત બુમરાહ, વરુણ ચક્રવર્તી.
પાકિસ્તાનની સંભવિત પ્લેઇંગ ઇલેવન
સાહિબજાદા ફરહાન, ફખર ઝમાન, સૈમ અયુબ, સલમાન આઘા (કેપ્ટન), હુસૈન તલત, મોહમ્મદ હરિસ (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ નવાઝ, ફહીમ અશરફ, શાહીન આફ્રિદી, હરિસ રૌફ, અબરાર અહેમદ.