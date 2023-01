U19 World Cup: મહિલા ટીમનો NZને હરાવીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ

નવી દિલ્હીઃ ભારતીય ટીમે શુક્રવારે અંડર-19 વર્લ્ડ કપની સેમી ફાઇનલમાં ન્યુ ઝીલેન્ડને આઠ વિકેટથી હરાવીને ફાઇનલ ફાઇનલમાં જગ્યા બનાવી ટીમ ઇન્ડિયાની કેપ્ટન શેફાલી વર્માએ પોચેફસ્ટ્રુમના સેનવેસ પાર્કમાં ટોસ જીતીને ન્યુ ઝીલેન્ડને પહેલાં બેટિંગ કરવાની તક આપી હતી. કિવી ટીમે 20 ઓવરમાં નવ વિકેટ ગુમાવીને 107 રન બનાવ્યા હતા.

ભારતે આ સરળ લક્ષ્યને માત્ર 14.2 ઓવરમાં બે વિકેટ ગુમાવીને હાંસલ કર્યો હતો, જેમાં આક્રમક બેટસમેન શ્વેતા સહરાવતે 61 રનની મેચ વિનિંગ ઇનિંગ જીતી હતી. અન્ય બેટ્સમેનો સૌમ્યા તિવારીએ 22 રન બનાવ્યા હતા. ન્યુ ઝીલેન્ડ માટે એના બ્રાઉનિંગે બંને વિકેટ લીધી હતી.

A dominant performance sends India through to the #U19T20WorldCup final!

📝 Scorecard: https://t.co/s4DNWC2Sr7

Watch the action live and for FREE on https://t.co/CPDKNxoJ9v (in select regions) 📺 pic.twitter.com/ccqSFmFMTj

— ICC (@ICC) January 27, 2023