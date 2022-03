પ્રીતિએ ટ્વિન્સ બાળકો સાથે IPL મેચની મજા માણી

નવી દિલ્હીઃ પંજાબ કિંગ્સે IPL-2022 સીઝનનો પ્રારંભ રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલોર (RCB) પર શાનદાર જીત સાથે કરી હતી. પંજાબ કિંગ્સે 200થી વધુ રનનો સ્કોરનો પીછો કરતાં નવી મુંબઈના ડીવાય પાટિલ સ્ટેડિયમમાં જીત હાંસલ કરી હતી. જોકે આ પંજાબ કિંગ્સના ફેન્સ જીતની ઉજવણી કરી રહ્યા હતા, ત્યારે બોલીવૂડસ્ટાર પ્રીતિ ઝિન્ટાની ગેરહાજરી વર્તાતી હતી.

પ્રીતિ હાલમાં અમેરિકામાં તેના પતિ અને ટ્વિન બાળકોની સાથે છે. તે ગયા મહિને બેંગલુરુમાં IPL-2-2022ની મેગા લિલામીમાં પણ ભાગ નહોતી લઈ શકી. જોકે ફાફ ડુ પ્લેસિસની આગેવાની ટીમ સામે તેણે જીતને સહર્ષ વધાવી લીધી હતી.

What a fantastic performance by Sadda Punjab 👊 So nice to see naya Josh & a fantastic run chase by @PunjabKingsIPL #saddapunjab #ipl2022 #tataipl #ting !!! pic.twitter.com/gPlOoMRFv9

— Preity G Zinta (@realpreityzinta) March 27, 2022