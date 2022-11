ICCની હોલ ઓફ ફેમમાં કાદિર સહિત ત્રણ ક્રિકેટરોનો સમાવેશ

નવી દિલ્હીઃ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ પરિષદ (ICC)એ હોલ ઓફ ફેમની નવી યાદીમાં ત્રણ દિગ્ગજોને સામેલ કર્યા છે. ICCની ખાસ સૂચિમાં પાકિસ્તાનના મહાન સ્પિનર અબ્દુલ કાદિર, વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ભૂતપૂર્વ બેટ્સમેન શિવનારાયણ ચંદ્રપોલઅને ઇંગ્લેન્ડની ચાર્લોટ એડવર્ડ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.

અબ્દુલ કાદિરે પાકિસ્તાન માટે 13 વર્ષથી વધુ સમયમાં 67 ટેસ્ટ અને 104 વનડે રમી હતી. તેણે ટેસ્ટમાં કુલ 236 અને વનડેમાં 132 વિકેટ હાંસલ કરી હતી. કાદિરે સ્પિન બોલિંગથી અનેક યુવાઓને પ્રેરિત કર્યા હતા, જેમાં ઓસ્ટ્રેલિયાનો સ્પિનર શેન વોર્ન પણ સામેલ હતો. અબ્દુલ કાદિરનો પુત્ર અને હાલ પાકિસ્તાન ટીમમાં સામેલ ઉસ્માન કાદિરે દિવંગત પિતાને મળેલા સન્માન માટે આબાર વ્યક્ત કર્યો હતો.

હોલ ઓફ ફેમમાં જગ્યા મેળવનારા અન્ય બે ક્રિકેટરોમાં ઇંગ્લેન્ડની દિગ્ગજ મહિલા ક્રિકેટર ચાર્લોટ એડવર્ડ્સ અને વેસ્ટ ઇન્ડિઝ ડાબોડી બેટ્સમેન શિવનારાયણ ચંદ્રપોલ પણ સામેલ છે. એડવર્ડ્સની કેરિયરની વાત કરે તો તેણે અનેક સફળતા પોતાને નામે કરી હતી. ઇંગ્લેન્ડ મહિલા ક્રિકેટ ટીમની ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન 2016માં સંન્યાસ લેતા સમયે વનડે અને T20 –બંનેમાં સૌથી વધુ રન બનાવનારી ક્રિકેટર હતી.

A Pakistan legend, England trailblazer and West Indies great are the three latest additions to the ICC Hall Of Fame 🌟https://t.co/CXb6Z2qgVN

— ICC (@ICC) November 8, 2022