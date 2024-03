ટેસ્ટમાં બીજા દિવસે ભારતીય બેટર છવાયાઃ ભારત 473/8

ધર્મશાલાઃ ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ધર્મશાલામાં પાંચ મેચોની ટેસ્ટ સિરીઝની પાંચમી અને છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતાં ઈંગ્લેન્ડે પ્રથમ દાવમાં 218 રન બનાવ્યા હતા. બીજા દિવસની રમતના અંતે ટીમ ઇન્ડિયાએ 473/8 સ્કોર કર્યો છે. ભારતે 255 રનની લીડ મેળવી છે. ભારતીય ટીમ સિરીઝમાં પહેલાથી જ 3-1 થી આગળ છે.

આ મેચના બીજા દિવસે ભારતની પ્રથમ ઈનિંગમાં કેપ્ટન રોહિત શર્મા અને શુભમન ગિલે શાનદાર રમત રમતા સદી ફટકારી હતી. રોહિતે 154 બોલમાં સદી ફટકારી છે, જેમાં 13 ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. શુભમન ગિલે પણ 137 બોલમાં 10 ચોગ્ગા અને પાંચ છગ્ગાની મદદથી પોતાની સદી પૂરી કરી હતી. આ ટેસ્ટ સિરીઝમાં બંને ખેલાડીઓની આ બીજી સદી હતી. રોહિત શર્માના આંતરરાષ્ટ્રીય કરિયરની આ 48મી સદી હતી. તેમાંથી રોહિતે ઓપનર તરીકે 43 સદી ફટકારી છે. રોહિત હવે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ઓપનર તરીકે સૌથી વધુ સદી ફટકારવાના મામલે ત્રીજા નંબર પર આવી ગયો છે. રોહિતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના ક્રિસ ગેલને પાછળ છોડી દીધો, જેણે ઓપનર તરીકે 42 સદી ફટકારી હતી.

Stumps on Day 2 in Dharamsala!#TeamIndia extend their first-innings lead to 255 runs as they reach 473/8 👏👏

Kuldeep Yadav & Jasprit Bumrah with an unbeaten 45*-run partnership 🤝

Scorecard ▶️ https://t.co/OwZ4YNua1o#INDvENG | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/6gifkjgSKJ

— BCCI (@BCCI) March 8, 2024