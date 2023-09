હર્ષ ભોગલેએ કોમેન્ટરી વિશ્વમાં 40 વર્ષ પૂરાં કર્યાં

નવી દિલ્હીઃ વિશ્વના શાનદાર ક્રિકેટ કોમેન્ટેટર્સનો જ્યારે પણ ઉલ્લેખ થાય છે, માં હર્ષ ભોગલેનું નામ આવે છે. તેમણે કોમેન્ટરીમાં કામ કરતાં 40 વર્ષ પૂરાં થઈ ગયાં છે. તેમણે સોશિયલ મિડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા તેમની કેરિયરની સ્ટોરી જણાવી છે. એનો પ્રારંભ 10 સપ્ટેમ્બર, 1983માં થયો હતો.

તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ અને એક્સ અકાઉન્ટ પર દૂરદર્શનથી મળેલી ઇન્વિટેશનની સ્લિપ મળી હતી. તેમણે સાથે કેપ્શનમાં લખ્યું હતું કે આજથી ચાર દાયકા પહેલાં આ દવસે મને પહેલો ODIનો અનુભવ મળ્યો હતો. મને આજે પણ એ યુવક યાદ છે, જે તકોની શોધમાં હતો અને DD-હૈદરાબાદ પ્રોડ્યુસરે તેને તક આપી હતી. આગામી દિવસોમાં બે કોમેન્ટરી સ્ટિંટ્સ હતી. આગામી 14 મહિનાઓમાં મને બે અને ODI અને ટેસ્ટ મેચપર કોમેન્ટરી કરવાની કૃતક મળી. હું એ માટે આભાર વ્યક્ત કરું છું.

40 years ago today. My first ODI. Still remember that young man trying frantically to get opportunities. And a kind producer from DD-Hyd giving him this break. I sat on a roller the previous evening, in a simple t-shirt, doing the curtain raiser. And got two commentary stints the… pic.twitter.com/wV0bj382Xv

— Harsha Bhogle (@bhogleharsha) September 10, 2023