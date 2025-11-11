અમેરિકામાં ગુંજશે મહા કુંભના સૂર, સાઉન્ડ્સ ઓફ કુંભ આલ્બમ ગ્રેમી એવોર્ડ્સ માટે નામાંકિત

ગ્રેમી અવોર્ડ્સમાં બેસ્ટ ગ્લોબલ મ્યુઝિક આલ્બમ કેટેગરીમાં મહાકુંભ ગીત આલ્બમના નોમિનેશન અંગે સિદ્ધાંત ભાટિયાએ કહ્યું કે ગ્રેમી નોમિનેશન એ મહાકુંભના શાંતિ અને એકતાના સંદેશની માન્યતા છે.
“સાઉન્ડ્સ ઓફ કુંભ” આલ્બમને 68મા ગ્રેમી એવોર્ડ્સ માટે બેસ્ટ ગ્લોબલ મ્યુઝિક આલ્બમ કેટેગરીમાં નામાંકિત કરવામાં આવ્યું છે. આ આલ્બમ મહા કુંભ ઉત્સવથી પ્રેરિત છે. ગાયક-સંગીતકાર સિદ્ધાંત ભાટિયા આ આલ્બમ રજુ કર્યુ છે. આ ભારતીય સંગીત માટે એક મોટી સફળતા છે.
50 કલાકારોએ સહયોગ આપ્યો
આ આલ્બમમાં 12 ગીતો છે. ભારત અને વિદેશના આશરે 50 કલાકારોએ આ આલ્બમમાં યોગદાન આપ્યું છે. આ આલ્બમ ઉત્તર પ્રદેશના પ્રયાગરાજમાં મહા કુંભ મેળાની ભાવનાને વ્યક્ત કરે છે. આ વર્ષે જાન્યુઆરી અને ફેબ્રુઆરીમાં 45 દિવસ સુધી મહા કુંભ મેળો યોજાયો હતો, જેમાં મોટી સંખ્યામાં યાત્રાળુઓ ઉમટી પડ્યા હતા.
આલ્બમમાં અસંખ્ય યોગદાન દર્શાવવામાં આવ્યા હતા
આલ્બમ “સાઉન્ડ્સ ઓફ કુંભ”માં પ્રયાગરાજના લાઇવ ફીલ્ડ રેકોર્ડિંગ છે. તેમાં પ્રાચીન મંત્રો અને બાઈનોરલ બીટ્સ સામેલ છે. સિદ્ધાંત ભાટિયા ઉપરાંત જીમ કીમો વેસ્ટ, રાઘવ મહેતા, માડી દાસ, રોન કોર્બ, ચારુ સુરી અને દેવરાજ સાન્યાલે આલ્બમમાં યોગદાન આપ્યું હતું. આલ્બમમાં વી. સેલ્વગણેશ, રાજા કુમારી, આદિત્ય ગઢવી, કનિકા કપૂર, કાલા રામનાથ, ભાનુમતિ નરસિમ્હન, પ્રવીણ ગોડખિંડી, અજય પ્રસન્ના અને કલ્યાણી નાયરના યોગદાનને દર્શાવવામાં આવ્યું છે.
સિદ્ધાંત ભાટિયાની પ્રતિક્રિયા
આલ્બમના ગ્રેમી એવોર્ડ નોમિનેશન પર સિદ્ધાંત ભાટિયાએ કહ્યું કે ગ્રેમી નોમિનેશન એ મહાકુંભના શાંતિ અને એકતાના સંદેશની માન્યતા છે. ગ્રેમી એવોર્ડ્સમાં રેકોર્ડિંગ એકેડેમી દ્વારા તેની માન્યતા ભારતીય સંગીત માટે એક સીમાચિહ્નરૂપ છે.
આવતા વર્ષે ગ્રેમી એવોર્ડ્સ યોજાશે
68મા વાર્ષિક ગ્રેમી એવોર્ડ્સ 1 ફેબ્રુઆરી, 2026 ના રોજ લોસ એન્જલસના ક્રિપ્ટ. કૉમ એરેના ખાતે યોજાશે.