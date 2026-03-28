ઇરાન યુદ્ધથી અત્યાર સુધી અમેરિકાને રૂ. 27,000 કરોડનું નુકસાન

નવી દિલ્હીઃ ઈરાન સાથેની જંગમાં ભલે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જીતનો દાવો કરી રહ્યા હોય, પરંતુ આ યુદ્ધ અમેરિકાને ભારે મોંઘું પડી રહ્યું છે. ખાસ વાત એ છે કે હાલમાં જંગ સમાપ્ત થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી, તેથી આવનારા સમયમાં અમેરિકાનું નુકસાન વધુ વધી શકે છે. 28 ફેબ્રુઆરીથી શરૂ થયેલા હુમલાઓ બાદ અમેરિકી સેનાને માત્ર સૈન્ય સાધનોમાં જ નહીં, પરંતુ ઓપરેશનલ ક્ષમતામાં પણ મોટું નુકસાન થયું છે. અત્યાર સુધી અંદાજે 2.9 અબજ ડોલર જેટલી અમેરિકી સૈન્ય સંપત્તિ નષ્ટ અથવા નુકસાનગ્રસ્ત થઈ ચૂકી છે, જે લગભગ રૂ. 27 હજાર કરોડ જેટલી થાય છે. આ રિપોર્ટ પેન્ટાગોનની ભૂતપૂર્વ અધિકારીના દાવા પર આધારિત છે.
કેટલું થયું નુકસાન
આ યુદ્ધમાં અમેરિકાની એર પાવરને સીધું નુકસાન પહોંચ્યું છે. અત્યાર સુધી લગભગ 16 સૈન્ય વિમાનો નષ્ટ થયા હોવાની માહિતી છે, જેમાં આધુનિક ફાઇટર જેટ્સ જેમ કે F-35 અને F-16 પણ સામેલ છે. આ ઉપરાંત KC-135 સ્ટ્રેટોટૅન્કર વિમાનના ક્રેશમાં 6 અમેરિકન સૈનિકોનાં મોત થયાં હતાં,એમ અહેવાલ કહે છે.
રસપ્રદ વાત એ છે કે તમામ નુકસાન દુશ્મનના હુમલાથી થયું નથી. કુવૈતમાં “ફ્રેન્ડલી ફાયર” ઘટનામાં ભૂલથી 3 F-15E જેટ્સને નીચે પાડી દેવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપરાંત નજર રાખવા અને ચોક્કસ હુમલા માટે મહત્વપૂર્ણ ગણાતા લગભગ એક ડઝન MQ-9 રીપર ડ્રોન પણ નષ્ટ થઈ ચૂક્યાં છે.સમુદ્રમાં પણ પરિસ્થિતિ સરળ રહી નથી. અમેરિકી નૌસેનાનું આધુનિક એરક્રાફ્ટ કેરિયર એક ઓપરેશનલ ઘટનામાં નુકસાનગ્રસ્ત થયું હતું. જોકે આ દુશ્મનના હુમલાનું પરિણામ નહોતું, પરંતુ સતત યુદ્ધ કામગીરી દરમિયાન જોખમ વધે છે તે સ્પષ્ટ થાય છે.
એર ડિફેન્સ સિસ્ટમ પર નિશાન
ઈરાને માત્ર વિમાનોને જ નહીં, પરંતુ અમેરિકાના ડિફેન્સ સિસ્ટમને પણ નિશાન બનાવ્યાં છે. જોર્ડનમાં થાડ સિસ્ટમ સાથે જોડાયેલા AN/TPY-2 રડાર પર હુમલો થયો હતો, જ્યારે કતાર, યુએઈ, બહરીન, કુવૈત અને સાઉદી અરેબિયામાં પણ રડાર અને કોમ્યુનિકેશન સિસ્ટમને ટાર્ગેટ કરવામાં આવ્યા હતા. કતારના અલ ઉદૈદ એર બેઝ પર આવેલા AN/FPS-132 રડારને થયેલું નુકસાન ખાસ મહત્વનું માનવામાં આવે છે, કારણ કે તે એક સાથે અનેક ખતરાઓને ટ્રેક કરવાની ક્ષમતા ધરાવે છે.