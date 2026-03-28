શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલ, ખાતે ‘બેગ ફ્રી ડે’ની ઉજવણી

અમદાવાદ: શેલા વિસ્તારમાં આવેલી પ્રતિષ્ઠિત શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલ દ્વારા તાજેતરમાં ધોરણ 6 થી 8ના વિદ્યાર્થીઓ માટે ‘બેગ ફ્રી ડે’ નું સુંદર આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. પુસ્તકોના ભાર વગરના આ દિવસે શાળાનું વાતાવરણ અત્યંત ઉત્સાહવર્ધક અને આનંદમય જોવા મળ્યું હતું. આ ખાસ દિવસે વિદ્યાર્થીઓએ માત્ર મનોરંજન જ નહોતું કર્યું, પરંતુ ડાન્સ ટીચર્સ પાસેથી ડાન્સના નવા અને શાનદાર સ્ટેપ્સ પણ શીખ્યા હતા. શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓથી દૂર, વિદ્યાર્થીઓએ પોતાની કળા પ્રદર્શિત કરવા માટે ‘ઇન્ટર હાઉસ ફ્રેન્ડલી ડાન્સ કોમ્પિટિશન’ માં પણ ઉત્સાહભેર ભાગ લીધો હતો. આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય વિદ્યાર્થીઓને તણાવમુક્ત વાતાવરણ પૂરું પાડી, તેમનામાં રહેલી સુષુપ્ત શક્તિઓને ખીલવવાનો હતો. સમગ્ર દિવસ દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓ ફન, ફ્રેન્ડ્સ અને ડાન્સ એક્ટિવિટીના રંગે રંગાયેલા જોવા મળ્યા હતા. શાંતિ એશિયાટિક સ્કૂલનો આ પ્રયાસ વિદ્યાર્થીઓના માનસિક અને શારીરિક વિકાસ માટે અત્યંત પ્રશંસનીય રહ્યો હતો.