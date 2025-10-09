ODI ટીમના કેપ્ટન બનવા પર શુભમન ગિલે કહ્યું- રોહિતની જેમ…

શુભમન ગિલ આ મહિનાના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર ભારતીય ODI ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. રોહિત આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમનો પણ ભાગ છે. અગાઉ, ગિલને રોહિતના સ્થાને ટેસ્ટ ટીમનો કેપ્ટન પણ બનાવવામાં આવ્યો હતો.
રોહિત શર્માના સ્થાને ભારતીય ODI ટીમના કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થવા પર શુભમન ગિલની પહેલી પ્રતિક્રિયા સામે આવી છે. ગિલ કહે છે કે તે રોહિતની જેમ શાંત કેપ્ટન બનવા માંગે છે. ગિલ આ મહિનાના ઓસ્ટ્રેલિયા પ્રવાસ પર ભારતીય ODI ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. રોહિત આ શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમનો પણ ભાગ છે. અગાઉ, ગિલને રોહિતના સ્થાને ટેસ્ટ ટીમના કેપ્ટન તરીકે પણ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણી 19 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે.
ગિલ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ભારતીય ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો છે
ગિલ હાલમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામે ચાલી રહેલી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભારતીય ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યો છે. બંને ટીમો વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ શુક્રવારથી દિલ્હીમાં રમાશે. આ પહેલા ગિલે કહ્યું, “હું રોહિત ભાઈની શાંતિનું અનુકરણ કરવા માંગુ છું અને ટીમમાં તે જ મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણ જાળવી રાખવા માંગુ છું જે તેઓ જાળવી રાખતા હતા.”
રોહિત અને કોહલીને ODI ટીમમાં જાળવી રાખવા અંગે ગિલે શું કહ્યું?
ગિલે રોહિત અને સ્ટાર બેટ્સમેન વિરાટ કોહલીના ભવિષ્ય અંગે ચાલી રહેલી અટકળોનો અંત લાવવાનો પણ પ્રયાસ કર્યો. બંને ખેલાડીઓ હવે ફક્ત ODI માં જ રમે છે, T20 આંતરરાષ્ટ્રીય અને ટેસ્ટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે. કોહલી હાલમાં લંડનમાં છે, જ્યારે રોહિત મુંબઈમાં પોતાના ઘરે છે. બંને 15 ઓક્ટોબરે ટીમમાં જોડાશે. રોહિત શર્મા અને વિરાટ કોહલીને ODI ટીમમાં જાળવી રાખવા અંગે ગિલે કહ્યું, “તેઓએ ભારત માટે ઘણી બધી મેચ જીતી છે. બહુ ઓછા લોકો પાસે આવી કુશળતા અને અનુભવ છે. અમને તેમની જરૂર છે.”
ગિલે કોચ ગંભીર સાથેના પોતાના સંબંધો વિશે પણ ખુલાસો કર્યો
ગિલે ODI ફોર્મેટમાં કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત થવા અંગે પોતાની કૃતજ્ઞતા વ્યક્ત કરી. “અમદાવાદમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ પછી તેની જાહેરાત કરવામાં આવી હતી, પરંતુ મને તેના વિશે થોડી વહેલી ખબર પડી. ભારતનું નેતૃત્વ કરવું એ સન્માનની વાત છે,” ગિલે કહ્યું. ગિલે મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીર સાથેના પોતાના સંબંધો વિશે પણ વાત કરી. “અમારા સારા સંબંધો છે,” ગિલે કહ્યું. અમે ખેલાડીઓને કેવી રીતે સુરક્ષિત કરવા અને ઝડપી બોલરોનો સમૂહ કેવી રીતે બનાવવો તેની ચર્ચા કરીએ છીએ.