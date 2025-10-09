અમદાવાદમાં અક્ષય કુમાર મચાવશે ધમાલ, ફિલ્મફેર એવોર્ડમાં કરશે પર્ફોમ

શાહરૂખ ખાન, કરણ જોહર અને મનીષ પોલ 70મા ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025નું આયોજન કરશે. બૉલિવૂડનો આ ભવ્ય એવોર્ડ સમારોહ 11 ઓક્ટોબરે અમદાવાદમાં યોજાવાનો છે. જેમાં ઘણા સ્ટાર્સ પણ હાજરી આપશે.
70મો ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સ 2025 11 ઓક્ટોબરના રોજ અમદાવાદમાં યોજાશે. આ ઐતિહાસિક સમારોહમાં ભારતીય સિનેમાના ઘણા સ્ટાર્સ હાજર રહેશે. આ સ્ટાર-સ્ટડેડ ઇવેન્ટમાં અક્ષય કુમાર પણ શાનદાર પર્ફોર્મન્સ આપવા માટે તૈયાર છે.
અક્ષય કુમારે શું કહ્યું?
આ કાર્યક્રમમાં પરફોર્મન્સ આપવા અંગે અક્ષય કુમારે કહ્યું, “ફિલ્મફેરે મને દરેક રીતે સન્માનિત કર્યો છે. મેં વિલન, હાસ્ય કલાકાર અને અન્ય ઘણી ભૂમિકાઓ માટે પુરસ્કારો જીત્યા છે. ધ બ્લેક લેડી મારી કારકિર્દીનો એક પુરાવો રહી છે. દરેક ભૂમિકાનો અનુભવ કરવો અને ફિલ્મફેરની 70મી વર્ષગાંઠ પર સ્ટેજ પર પરફોર્મ કરવું અદ્ભુત છે. એવોર્ડ સમારોહમાં મારા પરફોર્મન્સ માટે તૈયાર રહો!”
હોસ્ટિંગ પર શાહરૂખ ખાન
પહેલાં એવા અહેવાલ હતા કે શાહરૂખ ખાન ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું આયોજન કરશે. આ કાર્યક્રમના આયોજન અંગે શાહરૂખ ખાને કહ્યું, “મેં પહેલી વાર બ્લેક લેડીનું આયોજન કર્યું ત્યારથી, મેં વર્ષોથી મારા સાથીદારો અને ચાહકો સાથે અસંખ્ય યાદો શેર કરી છે. આ પ્રેમ, સિનેમા અને જાદુની સફર રહી છે. 70મા વર્ષે સહ-યજમાન તરીકે પાછા ફરવું ખરેખર ખાસ છે. હું વચન આપું છું કે અમે તેને એક યાદગાર રાત બનાવીશું. તે હાસ્ય, યાદો અને આપણે બધાને ગમતી ફિલ્મોની ઉજવણીથી ભરપૂર હશે.”
કરણ જોહરે કહ્યું કે આ કાર્યક્રમ યાદગાર રહેશે. શાહરૂખ ખાનની સાથે, કરણ જોહર અને મનીષ પોલ પણ ફિલ્મફેર એવોર્ડ્સનું આયોજન કરશે. કરણ જોહરે કહ્યું, “ફિલ્મફેર ફક્ત એક એવોર્ડ નથી; તે એક વારસો છે જેણે ભારતીય સિનેમાની વાર્તાને આકાર આપ્યો છે. 2000 થી, મેં લગભગ દરેક ફિલ્મફેર એવોર્ડ સમારોહમાં હાજરી આપી છે અને ઘણાને હોસ્ટ કર્યા છે. જેમ જેમ આપણે 70 ભવ્ય વર્ષો ઉજવી રહ્યા છીએ, મને હોસ્ટિંગ કરવાનો ખરેખર આનંદ છે. આ વર્ષનો કાર્યક્રમ સૌથી યાદગાર રહેશે.”