પરેશ રાવલની ફિલ્મ ધ તાજ સ્ટોરીનું ટીઝર રિલીઝ

“ધ તાજ સ્ટોરી” નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. તે તાજમહેલ વિશે ઘણા પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. આ ફિલ્મમાં પરેશ રાવલ અને અન્ય ઘણા કલાકારો છે.
પરેશ રાવલની આગામી ફિલ્મ “ધ તાજ સ્ટોરી” નું ટીઝર રિલીઝ થઈ ગયું છે. ફિલ્મના ટીઝરની શરૂઆત તાજમહેલના એક શોટથી થાય છે. ટીઝરમાં પરેશ રાવલ તાજમહેલની સામે બેઠેલા જોવા મળે છે.
ટીઝરમાં શું છે?
ટીઝરમાં પરેશ રાવલ કહે છે, તાજમહેલ વિશ્વના સૌથી મહાન સ્મારકોમાંનું એક છે. કેટલાક માટે, તે એક મકબરો છે, તો કેટલાક માટે, તે એક મંદિર છે. ટીઝરના અંતે પરેશ રાવલ પૂછે છે, “તમને શું લાગે છે? તેની વાર્તા શું છે?”
આ ટીઝર દર્શકોમાં ઉત્સુકતા જગાડે છે. આ ટીઝરમાં તાજમહેલ, અઝાન (પ્રાર્થના માટે આહ્વાન) અને મંદિરના ઘટનાદનો અવાજ દર્શાવવામાં આવ્યો છે. આકર્ષક સિનેમેટોગ્રાફી સાથે આ ટીઝર સ્થાપત્ય સુંદરતા દર્શાવે છે.
દર્શકોને ઇતિહાસનો પરિચય કરાવવામાં આવશે
નિર્માતાઓએ હજુ સુધી ફિલ્મની વાર્તા જાહેર કરી નથી, જોકે, એવું અનુમાન છે કે આ ફિલ્મ દર્શકોને ભારતીય ઇતિહાસના એક એવા પ્રકરણનો પરિચય કરાવશે જેની ચર્ચા વર્ષોથી થઈ રહી છે.
આ તારીખે ટીઝર રિલીઝ થશે
“ધ તાજ સ્ટોરી” માં પરેશ રાવલ, ઝાકિર હુસૈન, અમૃતા ખાનવિલકર, સ્નેહા વાઘ અને નમિત દાસ અભિનીત છે. નિર્માતાઓ આ ફિલ્મ દ્વારા દર્શકોને ઇતિહાસનો પરિચય કરાવવા માંગે છે. આ ફિલ્મ 31 ઓક્ટોબર, 2025 ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. તેનું નિર્દેશન તુષાર અમરીશ ગોયલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે.